أحمد عمر هاشم شاهد النبي الكريم بالمنام.. تسجيل صوتي يكشف التفاصيل

أكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مصر فقدت عالم وإنسان عظيم، قدم الكثير للأمة الإسلامية، ولطلاب الأزهر الشريف، وهو الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه عمل مع الراحل أكثر من 25 عامًا، وأنه لم يغضب لنفسه، ولكن كان يغض وينفعل على أي شخص يأتي على الإسلام، وكان يحب الجميع.

وردا على سؤال " هل العالم الراحل شاهد النبي الكريم في المنام، ووالده قام بتفسير الرؤيا له" وقال إن هذا الكلام صحيح، وأن هذه الرؤية كانت في العام الثاني له بكلية أصول الدين".

تسجيل صوتي للراحل عمر هاشم

وتحدث عن الرؤية وقال " إنه يمتلك تسجيل صوتي للراحل عمر هاشم وهو يحكي هذه الرؤية" وأكد أن الراحل شاهد سيدنا رسول الله، وهو يطوف حول الكعبة، وأن والده قال إنه سيحج بيت الله قبله، وبالفعل تحققت الرؤية من خلال فوزه بمسابقة بالأزهر والتوجه إلى بيت الله الحرام".

ولفت إلى أن الراحل ظل يحج بيت الله كل عام لمدة 42 عامًا متصلة، حتى ظهرت كورونا وتوقف من بعدها عن أداء فريضة الحج.

جهوده ومنزلته العلمية



تقلّد الدكتور هاشم - رحمه الله تعالى - عدة مناصب مهمة أبرزها: عضو هيئة كبار العلماء، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو مجلس الشعب المصري بالتعيين من رئيس الجمهورية، وعضو في مجلس الشورى، والمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس لجنة البرامج الدينية بالتلفزيون المصري.

مثل الأزهر في عدة فعاليات كبرى، أبرزها بعثة الحج الرسمية ومؤتمر رابطة العالم الإسلامي، وكان له حضورا بارزا في الحوارات بين الأمم الأخرى في المؤتمرات البرلمانية الدولية، بالإضافة لجهوده العلمية والأكاديمية مثل: الإشراف ومناقشة أكثر من مائتي رسالة دكتوراه وماجستير، أستاذ زائر بجامعة أم درمان الإسلامية لمدة شهرين سنة ١٩٧٦م، أستاذ بكلية الشريعة بمكة المكرمة من سنة ١٩٧٦م إلى سنة ١٩٨٠م، ممثل الأزهر في الملتقى السادس عشر للفكر الإسلامي بمدينة تلمسان بالجزائر عام ١٩٨٢م، المشاركة في مؤتمر السنة والسيرة بالقاهرة بالأزهر الشريف ببحث عن تدوين السنة المشاركة في مؤتمر الطب الإسلامي بكراتشي في باكستان ببحث بعنوان "التراث الطبي الإسلامي".