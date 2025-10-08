اتحاد النقل الجوي الدولي: الإغلاق الأمريكي لن يؤثر بشكل كبير على حركة الطيران

أكد المدير العام لمجموعة الضغط التابعة لشركات الطيران IATA، ويلي والش، أن إغلاق الإدارة الأمريكية لم يعطّل بشكل كبير الرحلات التجارية المحلية ولم يوقف توظيف مراقبي الحركة الجوية الجدد.

وقال والش، في مهرجان الطيران العالمي في عاصمة البرتغال، لشبونة، اليوم /الأربعاء/: "لم تكن هناك آثار كبيرة حتى الآن. أود أن أقول إنه لم يكن هناك أي ضرر كبير".

وذكر والش أن أحد الإيجابيات من الإغلاق هو أنه لم يوقف توظيف مراقبين جدد للحركة الجوية، موضحا أن "هذا تغيير كبير عن الأحداث السابقة وتطور إيجابي للغاية لذلك نأمل أن نرى هذه المشكلة تحل بسرعة".

من جانبها، قالت إدارة الطيران الاتحادية إن مشكلات التوظيف تسبب تأخيرات في عدة مطارات من بينها نيوارك ودنفر.

وأضافت أنه خلال إغلاق دام 35 يومًا في عام 2019، اضطرت إدارة الطيران الفيدرالية إلى إبطاء الحركة الجوية في نيويورك، مما ضغط على المشرعين لإنهاء المواجهة بسرعة.

ومن المقرر أن يفقد نحو 13 ألف مراقب للحركة الجوية رواتبهم الأولى في 14 أكتوبر، لكن لا يزال يتعين عليهم الحضور للعمل خلال فترة الإغلاق رغم عدم حصولهم على رواتبهم إلى جانب نحو 50 ألف ضابط في إدارة أمن النقل.

