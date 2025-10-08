زاخاروفا : تسليم صواريخ توماهوك إلى كييف سيلحق ضررا بالعلاقات الأمريكية - الروسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قرار الولايات المتحدة بتزويد كييف بصواريخ توماهوك بعيدة المدى سيؤدي إلى إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "اتخذ قرارًا ما" بشأن صواريخ توماهوك دون أن يقدم أي تفاصيل، أكدت زاخاروفا أن اتخاذ مثل هذا القرار سيلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بالعلاقات الروسية الأمريكية، التي بدأت للتو في إظهار بعض العناصر التي تشير إلى استئناف الحوار الثنائي، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضافت : " نراقب الوضع عن كثب ، وندعو إلى ضبط النفس الشديد فيما يتعلق بهذه القضية الحساسة للغاية، والتي يمكن أن تعقّد بشكل كبير الجهود الرامية إلى حل النزاع في أوكرانيا ، نأمل أن تسمع واشنطن رسالتنا".

وتابعت أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب بوضوح عن موقف موسكو تجاه مثل هذه الخطوات الخطيرة ، وقالت : "على الرغم من أن موسكو قامت بتحسين درعها الصاروخي بشكل كبير ، إلا أن صواريخ توماهوك هي سلاح قوي، وفي أيدي نظام كييف، ستؤدي إلى خوض مرحلة جديدة وخطيرة من تصعيد الأزمة الأوكرانية".

وأضافت : "إن السؤال ليس حول وقوع صواريخ توماهوك في أيدي القوات المسلحة الأوكرانية فقط، بل حول حقيقة أن استخدامها مستحيل دون تدخل مباشر من الجيش الأمريكي".

نور/رأش