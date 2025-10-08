قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
الأهلي يهنئ أبو ريدة والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس العالم
محافظات

تطوير منظومة دور الحضانة والارتقاء بخدمات الطفولة بكفر الشيخ.. صور

نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بشأن تطوير منظومة دور الحضانة والارتقاء بخدمات الطفولة المبكرة.

ناقش الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، آليات وضع تصور متكامل بشأن تنفيذ المقترحات الخاصة بزيادة عدد فصول الحضانات ورياض الأطفال، وتوصيات لجنة شئون دور الحضانة على مستوى المحافظة،  والتى تضم في عضويتها مديري مديريات: «التضامن الاجتماعي، والشئون الصحية، والتربية والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والعمل»، ومدير إدارة الإعلام بالديوان العام، إلى جانب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

 وتتولى اللجنة مهامها في متابعة وتطوير دور الحضانة، وضمان تطبيق معايير الجودة والاشتراطات التربوية والصحية للتشغيل فى القطاعين العام والخاص، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والمديريات المعنية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن اللجنة ستعمل على بحث المقترحات المقدمة لتطوير دور الحضانة بالمحافظة، وحصر احتياجاتها من حيث البنية الأساسية والتجهيزات والإشراف الفني، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنظيم عمل دور الحضانة وتطوير منظومة الرعاية والتنشئة السليمة للأطفال، ورعاية الطفولة المبكرة، وتنمية قدرات الأجيال الجديدة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن خطة العمل تشمل التوسع في إقامة دور الحضانة بالجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال تحفيز المبادرات المجتمعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشائها، بما يضمن توفير بيئة تربوية متميزة ومتطورة للأطفال.

وجّه محافظ كفرالشيخ، بضرورة حصر الأماكن الصالحة لإقامة دور حضانة جديدة طبقًا للاشتراطات التربوية والصحية، مشيرًا إلى أنه تم إرجاء غلق عدد من الحضانات المخالفة ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها القانونية حفاظًا على استمرارية تقديم الخدمة للأطفال.

ومن جانبه، قال نائب محافظ كفر الشيخ، إن اللجنة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتطبيق منظومة حديثة في رعاية الطفولة المبكرة، ترتكز على جودة التعليم والرعاية والتأهيل التربوي.

وأضاف أن العمل جارٍ على إعداد خريطة متكاملة لتوزيع دور الحضانة بمختلف المراكز والقرى، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات التربوية على مستوى المحافظة فى رياض الأطفال ودور الحضانة.

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

مدرب الاهلي

من هو جيس ثورب المدرب الدنماركي الأقرب لتدريب الأهلي؟

وزارة الأوقاف

بعنوان "صحح مفاهيمك".. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة 10 أكتوبر

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية مئوية "علوم القاهرة" وذكرى انتصار أكتوبر

احمد عمر هاشم

وكيل الأزهر وإبراهيم محلب وطاهر أبو زيد يؤدون واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

بالصور

ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

افتكاسات المدارس.. طريقة عمل ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

بي إم ومرسيدس.. مزاد سيارات جهات حكومية جديد 20 أكتوبر ‏

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

