تطوير منظومة دور الحضانة والارتقاء بخدمات الطفولة بكفر الشيخ.. صور

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بشأن تطوير منظومة دور الحضانة والارتقاء بخدمات الطفولة المبكرة.

ناقش الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، آليات وضع تصور متكامل بشأن تنفيذ المقترحات الخاصة بزيادة عدد فصول الحضانات ورياض الأطفال، وتوصيات لجنة شئون دور الحضانة على مستوى المحافظة، والتى تضم في عضويتها مديري مديريات: «التضامن الاجتماعي، والشئون الصحية، والتربية والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والعمل»، ومدير إدارة الإعلام بالديوان العام، إلى جانب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وتتولى اللجنة مهامها في متابعة وتطوير دور الحضانة، وضمان تطبيق معايير الجودة والاشتراطات التربوية والصحية للتشغيل فى القطاعين العام والخاص، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والمديريات المعنية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن اللجنة ستعمل على بحث المقترحات المقدمة لتطوير دور الحضانة بالمحافظة، وحصر احتياجاتها من حيث البنية الأساسية والتجهيزات والإشراف الفني، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنظيم عمل دور الحضانة وتطوير منظومة الرعاية والتنشئة السليمة للأطفال، ورعاية الطفولة المبكرة، وتنمية قدرات الأجيال الجديدة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن خطة العمل تشمل التوسع في إقامة دور الحضانة بالجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال تحفيز المبادرات المجتمعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشائها، بما يضمن توفير بيئة تربوية متميزة ومتطورة للأطفال.

وجّه محافظ كفرالشيخ، بضرورة حصر الأماكن الصالحة لإقامة دور حضانة جديدة طبقًا للاشتراطات التربوية والصحية، مشيرًا إلى أنه تم إرجاء غلق عدد من الحضانات المخالفة ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها القانونية حفاظًا على استمرارية تقديم الخدمة للأطفال.

ومن جانبه، قال نائب محافظ كفر الشيخ، إن اللجنة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتطبيق منظومة حديثة في رعاية الطفولة المبكرة، ترتكز على جودة التعليم والرعاية والتأهيل التربوي.

وأضاف أن العمل جارٍ على إعداد خريطة متكاملة لتوزيع دور الحضانة بمختلف المراكز والقرى، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات التربوية على مستوى المحافظة فى رياض الأطفال ودور الحضانة.