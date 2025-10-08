قرض أوروبي بقيمة 250 مليون دولار لتمويل أول قطار كهربائي في كوستاريكا

وقع بنك الاستثمار الأوروبي، على قرض تاريخي بقيمة 250 مليون دولار لدعم بناء أول نظام قطار كهربائي في كوستاريكا.

وذكر البنك ، في بيان اليوم ، أن هذا القرض يمثل أول تمويل يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي لجمهورية كوستاريكا، وأول عملية لبنك الاستثمار الأوروبي في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، وأول مشروع يتم تمويله بشكل مشترك مع بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي وصندوق المناخ الأخضر.

يوفر المشروع خطين مزدوجين يبلغ طولهما الإجمالي أكثر من 51 كيلومترًا، يربطان بارايسو بسان خوسيه، وسان خوسيه بوسط ألاخويلا، ويشمل ذلك شراء 28 وحدة قطار كهربائي جديدة، و30 محطة، ومحطتين جديدتين، وتسعة معابر، ما يتيح تقديم خدمة متكررة وموثوقة كل عشر دقائق، سبعة أيام في الأسبوع.

