إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة ضمن الموجة الـ27 لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، حتى سطح الأرض، مع تسليم المواقع إلى جهات الولاية المختصة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود استرداد حق الدولة والتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، وبمشاركة عبود الصيفي، نائب القرى، ومحسن دفشر، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الموجة الـ27 من حملات الإزالة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحق الدولة.