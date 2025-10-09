بهذا الشرط.. محمد ثروت يرحب بديو مع ويجز أو توليت

أكد الفنان الكبير محمد ثروت أنه لا يمانع إطلاقًا في التعاون الغنائي مع أي فنان من الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أنه يرحب بفكرة تقديم “ديو” مع مطربي الراب مثل ويجز أو توليت، طالما أن العمل الغنائي يعبّر عنه فنيًا ويمكنه أداءه بالشكل الذي يليق بتاريخه الفني.



وقال ثروت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية *نهال طايل* في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة *صدى البلد 2*: «أنا ما عنديش أي مانع لمشاركة أي فنان، وبرحب بكل الألوان اللي أقدر أعبّر عنها.

وتابع قدمت دويتوهات من زمان وأنا لسه في بداياتي، منها مع سميرة سعيد في أغنية لبليغ حمدي "ياما قلت فيه"، ومع عزيزة ويونس، ونادية مصطفى، وإيمان الطوخي، وسوزان عطية في الليالي المحمدية، وكمان مع زينب يونس والمغربية حياة الإدريسي وكريمة الصقلي».



وأضاف أن التعاون الفني لا يرتبط بعمر أو نوع موسيقي محدد، قائلاً:«اشتغلت تريو مع علي الحجار ومدحت صالح في أغنية "شبك يا مصر إيديك شبك"، والدويتو اللي جمعني بهاني شاكر قصة تانية خالص، وأنا ما عنديش أي مانع من مشاركة أي فنان طالما العمل مناسب».



