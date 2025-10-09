محمد ثروت: أستمع لكل الألوان الفنية ولا أتحفظ على أي نوع من الإبداع

قال الفنان محمد ثروت إنه يحرص دائمًا على الاستماع لمختلف أنواع الموسيقى، مؤكدًا أنه منفتح على كل الألوان الفنية ولا يتحفظ على أي نوع من الإبداع طالما يلقى قبولًا لدى الجمهور.



وأوضح ثروت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أنه لا يرى نفسه في موقع الحكم على الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن الجمهور هو صاحب الكلمة الأخيرة.



واسترسل: «أستمع لكل حاجة، لا يوجد لدي تحفظ على أي لون، ومش ضد أي نوع من الإبداع. كتير من الصحفيين أو الإعلاميين بيسألوني عن رأيي في فنانين معينين، وبقولهم أنا ماليش رأي لأننا من نفس المجال، الجمهور هو اللي يقول رأيه، إنما أنا أبقى قاضي وجلاد؟ لا طبعًا».



واختتم ثروت حديثه بالتأكيد على أن الفن في جوهره رسالة إنسانية تجمع الأجيال ولا تفرّق بينها، قائلاً إن التجديد والتنوع هما سر بقاء الأغنية المصرية وتطورها عبر الزمن.



