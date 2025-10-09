قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن جبارة وشاشة عملاقة.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

الأجهزة اللوحية
الأجهزة اللوحية
لمياء الياسين

يقدم كلٌ من جهاز Redmi Pad 2 Pro اللوحي وجهاز Xiaomi Pad 7 Pro نهجين مختلفين تمامًا في سوق الأجهزة اللوحية متوسطة السعر، أحدهما يركز على عمر البطارية، والآخر على القوة والميزات العصرية.

ونظرًا لسعر كليهما الذي يقارب 300 دولار أمريكي، فإن اختيار الجهاز اللوحي المناسب يعتمد على ما إذا كان الاستخدام الطويل أم الأداء وجودة الشاشة أهم، وتُبرز هذه المقارنة الاختلافات الرئيسية لمساعدة الطلاب والمستخدمين العاديين والمحترفين على اتخاذ قرار واعٍ.


1. التصميم والبناء
 

يتميز كلا الجهازين اللوحيين بواجهة زجاجية وإطار من الألومنيوم، ما يضمن بناءً فاخرًا ومتينًا. 

يُعد جهاز Redmi Pad 2 Pro أكبر حجمًا، ما يمنحه مظهرًا أكثر جاذبية، ولكنه أقل قابلية للحمل للاستخدام اليدوي لفترات طويلة. 

أما جهاز Xiaomi Pad 7 Pro، فهو أنحف وأخف وزنًا، ويوفر تصميمًا عمليًا أفضل وملمسًا أكثر أناقة، كما تُضفي حوافه النحيفة مظهرًا عصريًا، ما يجعله مثاليًا للقراءة والإنتاجية، إضافة إلى  راحة الاستخدام العامة.

ويمنح تصميم هاتف Xiaomi الأنيق شعورًا بالفخامة ومقاومة أقل  للخدوش، في حين يتمتع جهاز Redmi Pad 2 Pro بمقاومة أفضل للخدش قليلاً.

ميزات الشاشة

يأتي جهاز Redmi Pad 2 Pro اللوحي مزودا بشاشة IPS LCD بقياس 12.1 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز، بينما يقدم جهاز Xiaomi Pad 7 Pro اللوحي شاشة IPS LCD بقياس 11.2 بوصة بدقة أعلى ومعدل تحديث أعلى يبلغ 144 هرتز. 

وتُنتج كثافة البكسل العالية في جهاز Xiaomi صورًا أكثر وضوحًا، بينما تُعدّ نسبة العرض إلى الارتفاع 3:2 أكثر ملاءمةً للإنتاجية وعرض المستندات.

فيما يتعلق بالسطوع وأداء HDR، تصل شاشة شاومي إلى ذروة سطوع 800 شمعة/متر مربع، ما يمنحها تباينًا أقوى ورؤية أفضل. 

يتميز جهاز Redmi بسطوع كافٍ للاستخدام الداخلي، ولكنه أقل حيوية مقارنةً به.

يدعم كلا الجهازين إدخال القلم، لكن معدل التحديث الأعلى في شاومي يجعل إدخال القلم أكثر سلاسة واستجابة.

ويتمتع جهاز Xiaomi Pad 7 Pro اللوحي بشاشة أكثر تقدمًا مع دقة أكثر وضوحًا ومعدل تحديث أعلى ودعم HDR أفضل.

Redmi Pad 2 Pro Xiaomi Pad 7 Pro جهاز Redmi Pad 2 Pro اللوحي جهاز Xiaomi Pad 7 Pro الأجهزة اللوحية الجهاز اللوحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

ترشيحاتنا

هيبتا

الجزء الثاني من فيلم هيبتا يحقق 3 ملايين جنيه في أول يوم عرض

الدكتور عمرو دوارة

وزير الثقافة ينعى المخرج والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة

ليوناردو دي كابريو

فيلم One Battle After Another يحقق أكثر من 100 مليون دولار عالميًا

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد