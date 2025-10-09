بقدرة شحن جبارة وشاشة عملاقة.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

يقدم كلٌ من جهاز Redmi Pad 2 Pro اللوحي وجهاز Xiaomi Pad 7 Pro نهجين مختلفين تمامًا في سوق الأجهزة اللوحية متوسطة السعر، أحدهما يركز على عمر البطارية، والآخر على القوة والميزات العصرية.

ونظرًا لسعر كليهما الذي يقارب 300 دولار أمريكي، فإن اختيار الجهاز اللوحي المناسب يعتمد على ما إذا كان الاستخدام الطويل أم الأداء وجودة الشاشة أهم، وتُبرز هذه المقارنة الاختلافات الرئيسية لمساعدة الطلاب والمستخدمين العاديين والمحترفين على اتخاذ قرار واعٍ.



1. التصميم والبناء



يتميز كلا الجهازين اللوحيين بواجهة زجاجية وإطار من الألومنيوم، ما يضمن بناءً فاخرًا ومتينًا.

يُعد جهاز Redmi Pad 2 Pro أكبر حجمًا، ما يمنحه مظهرًا أكثر جاذبية، ولكنه أقل قابلية للحمل للاستخدام اليدوي لفترات طويلة.

أما جهاز Xiaomi Pad 7 Pro، فهو أنحف وأخف وزنًا، ويوفر تصميمًا عمليًا أفضل وملمسًا أكثر أناقة، كما تُضفي حوافه النحيفة مظهرًا عصريًا، ما يجعله مثاليًا للقراءة والإنتاجية، إضافة إلى راحة الاستخدام العامة.

ويمنح تصميم هاتف Xiaomi الأنيق شعورًا بالفخامة ومقاومة أقل للخدوش، في حين يتمتع جهاز Redmi Pad 2 Pro بمقاومة أفضل للخدش قليلاً.

ميزات الشاشة

يأتي جهاز Redmi Pad 2 Pro اللوحي مزودا بشاشة IPS LCD بقياس 12.1 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز، بينما يقدم جهاز Xiaomi Pad 7 Pro اللوحي شاشة IPS LCD بقياس 11.2 بوصة بدقة أعلى ومعدل تحديث أعلى يبلغ 144 هرتز.

وتُنتج كثافة البكسل العالية في جهاز Xiaomi صورًا أكثر وضوحًا، بينما تُعدّ نسبة العرض إلى الارتفاع 3:2 أكثر ملاءمةً للإنتاجية وعرض المستندات.

فيما يتعلق بالسطوع وأداء HDR، تصل شاشة شاومي إلى ذروة سطوع 800 شمعة/متر مربع، ما يمنحها تباينًا أقوى ورؤية أفضل.

يتميز جهاز Redmi بسطوع كافٍ للاستخدام الداخلي، ولكنه أقل حيوية مقارنةً به.

يدعم كلا الجهازين إدخال القلم، لكن معدل التحديث الأعلى في شاومي يجعل إدخال القلم أكثر سلاسة واستجابة.

ويتمتع جهاز Xiaomi Pad 7 Pro اللوحي بشاشة أكثر تقدمًا مع دقة أكثر وضوحًا ومعدل تحديث أعلى ودعم HDR أفضل.