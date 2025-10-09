النرويج تؤكد دعمها لجهود السلام في غز

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن وزير خارجية النرويج عبّر عن تفاؤله الحذر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التحديات ما زالت قائمة، لكن هناك أمل في استقرار الوضع وتحقيق السلام الدائم.

النرويج تؤكد دعمها لجهود السلام في غزة

وأشار الوزير إلى أن النرويج ستستمر في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز التهدئة في غزة، وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من النزاع. كما أكد أن النرويج مستعدة للمشاركة في أي جهود دولية لمساعدة الأطراف على تنفيذ الاتفاق.

الجيش الإسرائيلي يبدأ بسحب قواته من غزة

في تطور آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن ثلاث فرق في الجيش الإسرائيلي بدأت عملية سحب قواتها من مدينة غزة، تنفيذًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الأيام الماضية. ويُتوقع أن يستمر الانسحاب التدريجي وفقًا لبنود الاتفاق.

إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ ظهر اليوم

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مما يشير إلى بداية مرحلة جديدة من الهدوء في المنطقة.