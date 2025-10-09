الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام

أشاد أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن القاهرة تعاملت مع الحرب باعتبارها قضية تخصها بشكل مباشر وسعت بقوة لحقن دماء الفلسطينيين.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر لعبت دوراً محورياً في تعديل بعض بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، خاصة ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، مشيراً إلى أن الاتفاق يتضمن تسوية ملفات حساسة تتعلق بإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، بينهم مروان البرغوثي، إضافة إلى وضع آلية لتسليم الرهائن الإسرائيليين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العالم شهد لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب ، من شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح أن هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار".

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام، قائلاً عبر منصة تروث سوشيال إنه "فخور جداً بهذا الإنجاز"، مؤكداً أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وسحب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام دائم.

وأعرب ترامب عن امتنانه للوسطاء من قطر ومصر وتركيا، واصفاً الاتفاق بأنه "يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي ولإسرائيل والولايات المتحدة".