الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمود ياسين جونيور يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "لينك"

محمود ياسين جونيور
محمود ياسين جونيور

تحدث الفنان محمود ياسين جونيور عن تجربته فى مسلسل «لينك»، معبرًا عن سعادته بتجسيد شخصية شاب مصرى يتمسك بالمبادئ والأخلاق والتربية الأصيلة التى أصبحت نادرة فى زمننا الحالى، قائلاً:

"حرصت إننا نطلع شخصية تكون قدوة للناس، لأنها فيها جزء شبهى إلى حد ما، وذاكرتها كويس جدًا واستعددت للدور نفسيًا من كل أبعادها وتصرفاتها من خلال قراءتى الدقيقة للسيناريو".

وأضاف:

"مسلسل لينك بيت شبه بيوت الناس كلها، وفيه رسالة مهمة للجمهور إن الدراما ممكن تكون قريبة من البيت المصرى وتناقش قضايا اجتماعية تمس كل الناس".

وأشار محمود إلى أن الشخصية التى يقدمها تمر بعدة مراحل وتحديات درامية:

"فى البداية بتكون شخصية سلبية، ومع تطور الأحداث لما بيتولى منصب مدير بيتحول تدريجيًا وبيبدأ يتصرف بإيجابية أكبر".

وعن كواليس العمل قال:

"استمتعت جدًا بالشغل مع الفنان الكبير سيد رجب، وكان فى كيميا جميلة بينى وبين فرح وسليم الترك وباقى الشباب، رغم إن ما جمعنيش مشاهد كتير مع الفنانة رانيا يوسف، لكن كنت سعيد بالتعاون معاها. أجواء التصوير كانت لطيفة ومليانة بهجة وضحك".

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لشركة الإنتاج إيمالاين قائلاً:

"بشكر شركة الإنتاج إيمالاين على توفير مناخ مريح وجيد للعمل ساعدنا نطلع شغل محترم يليق بالجمهور".

مواعيد عرض المسلسل
مسلسل لينك، والمقرر عرضه حصريا على قناة Dmc  بالإضافة لمنصة watch it، بداية من يوم السبت الموافق، 11 أكتوبر الجاري، الساعة السابعة مساء من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف ومجموعة من النجوم.

قصة مسلسل لينك

المسلسل يتناول قضية النصب الإلكتروني وما يسببه من معاناة كبيرة للأشخاص والعائلات، حيث يسلط الضوء على الكيفية التي يقع بها الضحايا فى فخ المحتالين عبر الإنترنت، وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية ونفسية واجتماعية تهدد استقرار الكثير من الأسر، هذا بالإضافة إلى التطرق للعديد من القضايا الاجتماعية الأخرى مثل العلاقات العائلية وحياة الجيران مع بعضهما مع قضايا الشباب المختلفة.

أبطال مسلسل لينك

مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، آية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

