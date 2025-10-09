وزير الاستثمار يتلقى تقريرا من هيئة المعارض يتناول موقف المعارض الخارجية من يوليو حتى أكتوبر 2025

تلقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرا من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بالموقف التنفيذي لخطة المعارض الخارجية عن الفترة من " يوليو – أكتوبر 2025 " وذلك في أول تطبيق للقواعد الجديدة المنظمة للمشاركةً المصرية بالمعارض الخارجية

وأكد المهندس حسن الخطيب. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة حريصة على دعم المصدرين المصريين في كافة القطاعات وذلك في إطار خطة المعارض التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج وتحقيق التوازن بين مصر وشركائها التجاريين وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المعارض الدولية هي أحد الأدوات الفاعلة التي تتيح للشركات المصرية والمصدرين عرض منتجاتهم والتسويق لها خارجيا، مؤكدا استمرار الوزارة في تقديم الدعم للصادرات المصرية من خلال مجموعة كبيرة من الاجراءات التنفيذية التي تم الانتهاء من بعضها وجاري استكمال الباقي.

وقد أظهر التقرير تنفيذ المشاركات المصرية فى عشرة أجنحة مجمعة فى المعارض الدولية خلال تلك الفترة في العديد من الدول من بينها " الجزائر – الصين – تركيا – روسيا– نيجيريا – المملكة العربية السعودية – ألمانيا ) بمشاركة اكثرمن (215) شركة تمثل العديد من القطاعات التصديرية الرائدة في الاقتصاد المصري من بينها الحاصلات الزراعية،المنتجات الغذائية ، مواد البناء والمنتجات الكيماوية، الصناعات الهندسية والطبية، وذلك فضلا عن تقدم (185) شركة للمشاركة بنظام الاشتراك المنفرد في المعارض الخارجية.

كما تم تنظيم البعثة التجارية الأولى وفق القواعد الجديدة لأوغندا خلال الفترة من ١ - ٥ سبتمبر 2025 بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية وسوف يلي ذلك بعثات أخرى.

كما أشار التقرير إلى مشاركة الهيئة في تنظيم الجناح المصري فى الدورة العشرين لمعرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة CISMEF بالتنسيق والتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي انتهت فعالياته في 30 يونيو الماضي بمشاركة (85) شركة على مساحة عرض (1140 م2 ) .

ويأتى هذا العدد الكبير من المشاركات المجمعة بأجنحة مصرية في المعارض الدولية خلال الشهور الأربعة الاولى من تطبيق القواعد الجديدة مقارنةً بمثيلاتها من الأعوام السابقة، نتاجاً للتنسيق الجيد بين الهيئة والشركاء في تنفيذ هذه المنظومة وخاصة الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحادى الصناعات والغرف التجارية وجهاز تنمية المشروعات . كما يعد إضافة نشاط البعثات الترويجية للخارج ضمن قواعد المساندة الجديدة خطوة هامة للترويج للمنتج المصري بالخارج ومن ثم عقد الصفقات وتعظيم فرص التبادل التجاري بين الدول.