محافظات

محافظ كفر الشيخ لوفد إفريقي: مصر تمتلك تجربة رائدة في زراعة الأرز.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عددًا من المتدربين الأفارقة المشاركين في البرنامج التدريبي الدولي حول «تكنولوجيا زراعة الأرز للدول الإفريقية»، الذي نظمه المركز المصري الدولي للزراعة (EICA) بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD) التابعة لوزارة الخارجية المصرية.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية ونقل الخبرات المصرية الرائدة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن هذا البرنامج يُجسّد صورة عملية للتعاون المصري–الإفريقي في مجال الزراعة، مؤكدًا أن كفرالشيخ، بما تمتلكه من خبرة علمية وبحثية في إنتاج الأرز، تسهم في دعم القدرات الإفريقية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن كفرالشيخ تُعد من أولى محافظات الجمهورية إنتاجًا للأرز، وتستضيف أحد أهم الصروح البحثية الزراعية في الشرق الأوسط، وهو مركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا.

تضمّن البرنامج هذا العام مشاركة 24 متدربًا من 17 دولة إفريقية هي: بوركينا فاسو، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، الغابون، غينيا، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، السنغال، سيراليون، تنزانيا، تشاد، توغو، زامبيا، وزيمبابوي.

 واشتمل على دورتين تدريبيتين في مجالي «استراتيجيات الأرز في ظل التغيرات المناخية» و«البحوث والإرشاد الزراعي»، وجمعت بين الجانب النظري والتطبيقي، وشملت زيارات ميدانية إلى قرى محافظتي كفر الشيخ والغربية، بما أتاح للمشاركين التعرف على التجربة المصرية المتكاملة من الزراعة وحتى الحصاد.

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لدور مصر الريادي في دعم التنمية الزراعية في إفريقيا، ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى الأشقاء الأفارقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الشراكات الإفريقية في مجالات الأمن الغذائي والبحث العلمي الزراعي.

 وأشاد بدور وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في تطوير أصناف الأرز الحديثة، ومنها سخا 107، وسخا 108، وسخا سوبر 300، التي تتميز بقدرتها العالية على مقاومة التغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه.

وأعرب المتدربون الأفارقة عن بالغ تقديرهم للتنظيم المتميز للبرنامج، مشيدين بما لمسوه من تقدم علمي وتكنولوجي في التجربة المصرية، مؤكدين أن الزيارة والتدريب مثّلا منصة حقيقية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الزراعة المستدامة، بما يخدم تطلعات القارة السمراء نحو تحقيق الأمن الغذائي المشترك.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الزراعة

