محافظ كفر الشيخ ووزراء أفارقة يتفقدون محطة غربلة تقاوي سخا | صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، يرافقه وزراء الزراعة ونوابهم، وممثلو وزارات الزراعة والسفراء، وعدد من الوفود الإفريقية المشاركة من دول: "الكونغو الديمقراطية، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، ليبيريا، مدغشقر، نيجيريا، السنغال، وسيراليون"، فضلًا عن أعضاء مركز الأرز الإفريقي من دول كوت ديفوار، السنغال، جامبيا، وهولندا، وذلك برئاسة كويتا بالدي وزير الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية غينيا بيساو، محطة غربلة تقاوي الأساس للأرز بمحطة البحوث الزراعية بسخا، والتي تُعد من المحطات الرائدة في إنتاج التقاوي المعتمدة التي تُوزع على المزارعين.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور أبو بكر ماني، رئيس المركز الأفريقي لبحوث الأرز، والدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور مجاهد عماد، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور بسيوني زايد، رئيس مركز بحوث الأرز، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية.

وتعرف الوفد الإفريقي على مراحل غربلة وإعداد التقاوي، بدءًا من إنتاج تقاوي الأساس وحتى اعتمادها وتوزيعها، بما يضمن وصول أصناف محسنة وعالية الجودة إلى المزارعين.

كما استمعوا إلى شرح تفصيلي حول الجهود البحثية لقسم بحوث الأرز، الذي نجح في استنباط جميع الأصناف المزروعة حاليًا في مصر، مما جعلها في صدارة دول العالم من حيث إنتاجية الأرز بوحدة المساحة لعدة سنوات متتالية، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة للأمن الغذائي المصري.

كما جرى عرض تفصيلي حول إنتاج أصناف جديدة تمتاز بالتبكير وتحمل التغيرات المناخية والإنتاج العالي، بالإضافة إلى إنتاج كميات كافية من تقاوي الأساس للأصناف التي تتحمل نقص المياه وتحقق إنتاجية مرتفعة، فضلاً عن استعراض كفاءة محطة الغربلة في إعداد التقاوي، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 50 طنًا من تقاوي الأساس يوميًا، وهو أقصى معدل إنتاج يمكن أن تصل إليه المحطة لحبوب الأرز.