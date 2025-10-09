قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
برلماني: يجب أن نفخر بـ مصر وقيادتها في وقف الحرب على قطاع غزة
عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: الرئيس السيسي الشخص الأنسب لنيل جائزة نوبل للسلام
رئاسة الجمهورية: ويتكوف وكوشنير أكدا تقدير أمريكا لدور مصر في إنهاء حرب غزة
وزير الصحة يحيل مدير مستشفي الخازندارة وموظف التذاكر وآخرين للتحقيق
الرئيس السيسي: أتطلع لاستقبال الرئيس ترامب ليشهد توقيع اتفاق شرم الشيخ
الرئيس السيسي : نتطلع لتوقيع اتفاق غزة في أقرب وقت ممكن
محمود الليثي عن احتفالات الفلسطينيين بـ سطلانة: الحمدلله إني سببت فرحة ليهم
اتحاد العمال: وقف إطلاق النار في غزة خطوة إنسانية طال انتظارها
وفاة ونقل 29 مريضا.. تفاصيل حريق بمستشفى خاص في الإسكندرية
بارقة أمل.. جوتيرش: فرق الأمم المتحدة جاهزة لتعزيز الإغاثة والإيواء في غزة
الشيوخ: العناية الإلهية اختارت السيسي لإنقاذ المنطقة وإقرار السلام باتفاق إيقاف الحرب في غزة
محافظات

محافظ كفر الشيخ ووزراء أفارقة يتفقدون محطة غربلة تقاوي سخا | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، يرافقه وزراء الزراعة ونوابهم، وممثلو وزارات الزراعة والسفراء، وعدد من الوفود الإفريقية المشاركة من دول: "الكونغو الديمقراطية، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، ليبيريا، مدغشقر، نيجيريا، السنغال، وسيراليون"، فضلًا عن أعضاء مركز الأرز الإفريقي من دول كوت ديفوار، السنغال، جامبيا، وهولندا، وذلك برئاسة  كويتا بالدي وزير الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية غينيا بيساو، محطة غربلة تقاوي الأساس للأرز بمحطة البحوث الزراعية بسخا، والتي تُعد من المحطات الرائدة في إنتاج التقاوي المعتمدة التي تُوزع على المزارعين. 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور أبو بكر ماني، رئيس المركز الأفريقي لبحوث الأرز، والدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور مجاهد عماد، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور بسيوني زايد، رئيس مركز بحوث الأرز، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية.

وتعرف الوفد الإفريقي على مراحل غربلة وإعداد التقاوي، بدءًا من إنتاج تقاوي الأساس وحتى اعتمادها وتوزيعها، بما يضمن وصول أصناف محسنة وعالية الجودة إلى المزارعين.

 كما استمعوا إلى شرح تفصيلي حول الجهود البحثية لقسم بحوث الأرز، الذي نجح في استنباط جميع الأصناف المزروعة حاليًا في مصر، مما جعلها في صدارة دول العالم من حيث إنتاجية الأرز بوحدة المساحة لعدة سنوات متتالية، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة للأمن الغذائي المصري.

كما جرى عرض تفصيلي حول إنتاج أصناف جديدة تمتاز بالتبكير وتحمل التغيرات المناخية والإنتاج العالي، بالإضافة إلى إنتاج كميات كافية من تقاوي الأساس للأصناف التي تتحمل نقص المياه وتحقق إنتاجية مرتفعة، فضلاً عن استعراض كفاءة محطة الغربلة في إعداد التقاوي، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 50 طنًا من تقاوي الأساس يوميًا، وهو أقصى معدل إنتاج يمكن أن تصل إليه المحطة لحبوب الأرز.

كفر الشيخ الزراعة محافظ كفر الشيخ

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

منتخب مصر

حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

هشام حنفي

هشام حنفي: ياس سوروب سيكون إضافة كبيرة للأهلي

منتخب مصر

نادر السيد: حسام حسن لابد أن يبقى حتى كاس العالم 2026

هاني رمزي

هاني رمزي: أشعر أن هناك أشخاص غير سعداء بتأهل المنتخب للمونديال

حسام حسن

كريم رمزي: يجب اعداد المنتخب بمواجهات دولية قوية قبل المونديال

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته
حسن شحاته
حسن شحاته

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

