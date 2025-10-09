رسالة غامضة من رانيا ياسين تثير الجدل.. فما السبب؟

في منشور غامض، أثارت رانيا محمود ياسين الجدل على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

حيث قامت بكتابة منشور وقالت فيه: "ربنا يدي كل واحد علي قد نيته “النوايا هي المرآة اللي بتنعكس وبتشكل حياتنا ومواقفنا، وكل إنسان بيُرزق على قد نيته وعلى نياتكم ترزقون”.

اعتزال رانيا محمود ياسين

وكانت قد نفت الفنان رانيا محمود ياسين، الأخبار المتداولة حول اعتزالها الفن.

وكتبت رانيا ياسين عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: "الحكاية المنتشرة عند المخرجين والمنتجين إني بطلت تمثيل أنا بنفي هذا الكلام جملة وتفصيلا تماما أنا كل الحكاية برفض الأدوار غير المناسبة ليا ولرصيدي وحتى لا تسيء لوالدي وتاريخه الكبير، رحمه اللّٰه، والحقيقة إني ترددت أن أكتب هذا البوست حتى لا يتخيل البعض أنني أشتكي من قلة الشغل أنا بشتكي إن في ناس بتوصل صورة غير حقيقية للمخرجين والمنتجين عني إني مش عايزة أشتغل وهذا عار تماما من الصحة ودا شكلي من أيام من غير فلتر سواء من غير ميك أب أو بميك أب وكفاية بقى ظلم فيا".