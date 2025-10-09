توقيع الكشف الطبي على 250 مواطنًا وصرف العلاج مجانًا بقرية أبوحسان بالإسماعيلية

نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي – بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومؤسسة المالح لتنمية المجتمع، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي المنطقة، وذلك تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

جاء ذلك تحت إشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ومحمود فوزي مدير قوافل راعي مصر بالمحافظة.

وقدمت القافلة خدماتها بقرية أبوحسان بأبوصوير، حيث تم توقيع الكشف الطبي على نحو ٢٥٠ مستفيد في تخصصات: الباطنة، الرمد، الأنف والأذن، العظام، والجلدية، إلى جانب تنفيذ ٢٠ نظارة طبية وصرف العلاج بالمجان، بما يسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ويعزز من دور المبادرات المجتمعية في دعم المنظومة الصحية.