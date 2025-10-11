طريقة التطهر من الجنابة للرجال والنساء.. اعرف الخطوات الصحيحة

الجنابة وفقا لدار الإفتاء المصرية هى أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مُرَخِّص، فهى تمنع الإنسان من مباشرة العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والطواف بالكعبة والاغتسال منها واجب شرعي بإجماع العلماء، ولكن يتساءل الكثير عن طريقة الاغتسال الصحيحة من الجنابة، وسوف نذكرها فى السطور القادمة.

طريقة التطهر من الجنابة للرجال والنساء

ورد في صحيح مسلم عن السيدة عائشة "رضي الله عنها" أنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ».

طريقة التطهر من الجنابة للرجال والنساء بالتفصيل

الغسل من الجنابة يتطلب اتباع عدة خطوات للتأكد من الطهارة التامة، وهذه الخطوات هى:

1. النية: يجب أن ينوي المسلم الطهارة من الحدث الأكبر عند الشروع في الغسل.



2. التسمية: يُستحب أن يبدأ المسلم غسله بقول "بسم الله الرحمن الرحيم".



3. غسل اليدين ثلاث مرات: يُستحب غسل اليدين أولاً، حيث إن اليدين هما وسيلة أخذ الماء، ولضمان النظافة العامة قبل البدء.



4. غسل الفرج باليد اليسرى: يجب غسل منطقة الجنابة باليد اليسرى للتخلص من النجاسة، حيث يطهر المسلم هذه المنطقة استعدادًا للغسل الكامل.



5. تنظيف اليد اليسرى بعد غسل الفرج: يُستحب أن يقوم المسلم بتنظيف يده اليسرى بالماء والصابون بعد غسل الفرج لضمان إزالة كل أثر للأذى.



6. الوضوء الكامل: يُستحب الوضوء كما يُفعل للصلاة، وهذا يغني عن الوضوء بعد الانتهاء من الغسل، إلا إذا لمس المسلم فرجه أثناء الغسل؛ فيجب الوضوء حينها مجددًا.



7. غسل القدمين: هناك خلاف بين العلماء حول توقيت غسل القدمين؛ فبعضهم يرى أن يكون ذلك في الوضوء، والبعض الآخر يرى أن يُؤخَّر إلى آخر الغسل، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كلا الحالتين.



8. تعميم الماء على الشعر: يُفضل أن يُدخل المسلم أصابعه في أصول الشعر لتعميم الماء والوصول إلى الجذور، خاصة إذا كان الشعر كثيفًا.



9. إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات: بعد تخليل الماء للشعر، يُفضل إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات لإتمام الطهارة.



10. تعميم الماء على باقي الجسد: يجب تعميم الماء على الجسم بأكمله، ويُستحب أن يبدأ المسلم بالجهة اليمنى ثم اليسرى.