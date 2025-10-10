قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل أؤدي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

صلاة الجمعة
عبد الرحمن محمد

أوضح الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، الحكم الشرعي المتعلق بمن يدخل المسجد أثناء خطبة الجمعة، وهل يأثم إذا جلس دون أن يصلي ركعتي تحية المسجد.

وبين العجمي أن تحية المسجد من السنن المؤكدة التي يستحب للمسلم المحافظة عليها في كل وقت، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين»، موضحًا أن هذا الأمر النبوي يشمل جميع الأوقات، حتى في يوم الجمعة، حيث ورد أيضًا في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما»، أي يخففهما.

وتناول الحديث الفقهي حول هذه المسألة، حيث يكثر التساؤل بين المصلين: هل يأثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة؟، خاصة أن بعض المصلين يترددون بين أداء الركعتين أو الجلوس مباشرة للاستماع إلى الخطبة خشية فواتها.

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية أن جمهور الفقهاء متفقون على أن سماع الخطبتين واجب، لأنهما يقومان مقام ركعتي صلاة الظهر، وبالتالي فإن الصلاة لا تتم على الوجه الأكمل إلا بسماعهما، أما الحنفية فذهبوا إلى أن الاستماع للخطبة الثانية هو الذي يكمل صلاة الجمعة. 

ومع ذلك، فإن أداء تحية المسجد لا يعد مخالفة، بل هو عمل مشروع يؤجر عليه المسلم، خاصة إذا خفّف في أدائهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية أن صلاة ركعتين تحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الأحوال، ولا ينبغي للمسلم أن يجلس دون أن يؤديهما، حتى إذا دخل المسجد والإمام يخطب، لأن المقصود بهما تعظيم بيوت الله، وهذا لا يسقط بسبب الخطبة، بل يُراعى فيه التخفيف التام حتى لا يُشوش على الخطيب أو المصلين.

واستدل المجمع بما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما»، موضحًا أن قوله "وليتجوز فيهما" أي ليخففهما، ليتحقق الجمع بين أمرين: أداء حق المسجد، والاستماع إلى الخطبة دون انقطاع أو إطالة.

ومن هنا يتضح أن المسلم لا يأثم إذا ترك تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، لكنه يفوّت على نفسه فضل سنة مؤكدة حثّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يصلي الركعتين بخفة، محافظةً على سنة النبي وتحقيقًا لآداب الدخول إلى المسجد.

تحية المسجد خطبة الجمعة دار الإفتاء عبدالله العجمي مجمع البحوث الإسلامية

