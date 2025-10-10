الدمرداش: ترشحي بالزهور تكليف وليس تشريفا.. وبرنامجنا يشمل خطة عمل شاملة

أكد المستشار الدكتور محمد الدمرداش، المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزهور في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري على رأس قائمة أبناء الزهور، أن ترشحه لرئاسة نادي الزهور هو تكليف وليس تشريف، مشددًا على استكمال مسيرة التطوير التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية.

وتابع "الدمرداش"، رئيس مجلس إدارة نادي الزهور خلال الدورتين الماضيتين في بيان صحفي، أن شعار قائمة أبناء الزهور "واقع مستقر وتطوير مستمر"، هو الهدف الذي تسعى لتحقيقه لأعضاء الجمعية العمومية لاستكمال سلسلة الإنجازات التي تحققت في المقر الرئيسي بمدينة نصر وفرع التجمع الخامس والتي تمثل خطوة هامة في طريق التطوير والتغيير.

وأضاف المستشار الدكتور محمد الدمرداش، برنامج القائمة يعكس رؤية واضحة لاستمرار التنمية في مقر النادي الرئيسي وفرعه، وتحقيق طموحات الأعضاء على أسس من التخطيط والعلم والخبرة.

وواصل المرشح على منصب رئيس نادي الزهور في الانتخابات، المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ مشروعات جديدة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الرياضية والاجتماعية.

واختتم المستشار الدكتور محمد الدمرداش، بيانه، مؤكدًا على وجود خطة شاملة للتطوير تخص المقر الرئيسي للنادي بمدينة نصر وفرع التجمع الخامس ضمن البرنامج الانتخابي لقائمة أبناء الزهور، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في الانتخابات من أجل مستقبل أفضل للنادي.