نيجيريا تُشعل المجموعة الثالثة بسداسية تاريخية وصراع التأهل للمونديال

اشتعلت المنافسة في المجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد إقامة مباريات الجولة قبل الأخيرة التي شهدت نتائج مثيرة غيّرت ملامح جدول الترتيب.



فقد فاز منتخب نيجيريا على ليسوتو بهدفين مقابل هدف، أحرزهما تروست إيكونج من ركلة جزاء في الدقيقة 55 وآدمز في الدقيقة 80، بينما سجل كالاكي هدف ليسوتو الوحيد في الدقيقة 83.

وفي لقاء آخر، حققت بنين فوزًا قاتلًا على رواندا بهدف نظيف أحرزه توسين بالدقيقة 83، بينما انتهت مواجهة زيمبابوي وجنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.



بهذه النتائج، تصدرت بنين المجموعة برصيد 17 نقطة، تليها جنوب إفريقيا بـ 15 نقطة، ثم نيجيريا في المركز الثالث بـ 14 نقطة، فيما جاءت رواندا رابعة بـ 11 نقطة.



وتبقى المنافسة مفتوحة على بطاقة التأهل المباشر للجولة الأخيرة، التي ستشهد مواجهتين حاسمتين: نيجيريا أمام بنين، وجنوب إفريقيا ضد رواندا، لتحديد المتأهل إلى المونديال أو من يذهب إلى الملحق.

