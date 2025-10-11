قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : الرهائن سيعودون يوم الإثنين وسأذهب إلى مصر
مرتضى منصور: شكراً لمصر ورجال مخابراتها على نجاح مفاوضات وقف النار
شرطة الاحتلال تفرض إغلاقات وحواجز داخل القدس والطرق المؤدية للمدينة
عماد النحاس يبدأ تجربة جديدة مع الزوراء العراقي
بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025
3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر
ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا
بطولة كأس العرب.. منتخب مصر الثاني يستعد لخوض ودية البحرين
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
فنزويلا توجه نداءا عاجلا لمجلس الامن لمواجهة العدوان الأمريكي
بعد 20 سنة من العمل والإبداع.. مشروع مصري يحصد جائزة الآغا خان للعمارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ليلى علوي: تقدير و حب الناس أعظم تكريم في حياتي

ليلى علوي
ليلى علوي
محمد شحتة

عبّرت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط 2025، الذي حمل اسمها هذا العام، مؤكدة أن تقدير الجمهور لها ومحبتهم على مدار سنوات طويلة هو أعظم تكريم في حياتها.

وأوضحت ليلى علوي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "الحمد لله.. أول حاجة، أحلى حاجة بحبها تقدير الناس ليا ومحبتهم وإحساسهم بيا.. عِشرة طويلة، وهذا في حد ذاته أكبر تكريم ليا".

وأعربت النجمة ليلى علوي، عن امتنانها العميق لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي على اختيارها لتكون اسم الدورة الحالية لعام 2025، مشيرة إلى أن هذا القرار يحمل بالنسبة لها معنى خاصًا ورسالة تقدير لمسيرتها الفنية الطويلة.

وأضافت ليلى علوي، قائلة: "طبعًا سعيدة جدًا إن دورة مهرجان الإسكندرية للبحر المتوسط 2025 باسمي، أشكرهم جدًا جدًا. ثقة وتقدير كبير بالنسبة لي، وعشان كده طبعًا أنا متواجدة معاهم.. شكرًا لهذا التكريم والتقدير الكبير".

وأكدت ليلى علوي أن مهرجان الإسكندرية له مكانة مميزة في قلبها، لأنه أحد أقدم المهرجانات السينمائية المصرية والعربية، ويتميز باحتفائه بالفن الحقيقي ودعمه لصناع السينما من مختلف الأجيال.

وأضافت أن المهرجان هذا العام قدم دورة متميزة على مستوى التنظيم والمحتوى، وشهد حضورًا فنيًا كبيرًا من نجوم مصر والوطن العربي، مما يعكس قوة السينما المصرية وقدرتها على التأثير في المشهد الثقافي العربي.

وفي ختام حديثها، وجهت ليلى علوي رسالة حب وامتنان لجمهورها، مؤكدة أن محبة الناس هي الجائزة الأغلى التي تسعى للحفاظ عليها، وأنها تشعر بالفخر لكل خطوة قدمتها في مشوارها الفني الممتد لأكثر من ثلاثة عقود.

ليلى علوي الفنانة ليلى علوي مهرجان الإسكندرية السينمائي المهرجانات السينمائية السينما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ازي تبعت شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء

من مكانك .. كيف ترسل شكوي أو استغاثة لمجلس الوزراء؟

ترشيحاتنا

صحة بني سويف

صحة بني سويف: مرور مسائي على مستشفى الرمد لمتابعة جودة الرعاية الطبية

فريق حفربات

اكتشافات مركز المنصورة للحفريات يرسخ مكانة الجامعة على المستوى العالمي

مكامير الفحم

حملات على مكامير الفحم بدمياط للتصدى لأى مخالفات

بالصور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد