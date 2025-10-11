ليلى علوي: تقدير و حب الناس أعظم تكريم في حياتي

عبّرت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط 2025، الذي حمل اسمها هذا العام، مؤكدة أن تقدير الجمهور لها ومحبتهم على مدار سنوات طويلة هو أعظم تكريم في حياتها.

وأوضحت ليلى علوي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "الحمد لله.. أول حاجة، أحلى حاجة بحبها تقدير الناس ليا ومحبتهم وإحساسهم بيا.. عِشرة طويلة، وهذا في حد ذاته أكبر تكريم ليا".

وأعربت النجمة ليلى علوي، عن امتنانها العميق لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي على اختيارها لتكون اسم الدورة الحالية لعام 2025، مشيرة إلى أن هذا القرار يحمل بالنسبة لها معنى خاصًا ورسالة تقدير لمسيرتها الفنية الطويلة.

وأضافت ليلى علوي، قائلة: "طبعًا سعيدة جدًا إن دورة مهرجان الإسكندرية للبحر المتوسط 2025 باسمي، أشكرهم جدًا جدًا. ثقة وتقدير كبير بالنسبة لي، وعشان كده طبعًا أنا متواجدة معاهم.. شكرًا لهذا التكريم والتقدير الكبير".

وأكدت ليلى علوي أن مهرجان الإسكندرية له مكانة مميزة في قلبها، لأنه أحد أقدم المهرجانات السينمائية المصرية والعربية، ويتميز باحتفائه بالفن الحقيقي ودعمه لصناع السينما من مختلف الأجيال.

وأضافت أن المهرجان هذا العام قدم دورة متميزة على مستوى التنظيم والمحتوى، وشهد حضورًا فنيًا كبيرًا من نجوم مصر والوطن العربي، مما يعكس قوة السينما المصرية وقدرتها على التأثير في المشهد الثقافي العربي.

وفي ختام حديثها، وجهت ليلى علوي رسالة حب وامتنان لجمهورها، مؤكدة أن محبة الناس هي الجائزة الأغلى التي تسعى للحفاظ عليها، وأنها تشعر بالفخر لكل خطوة قدمتها في مشوارها الفني الممتد لأكثر من ثلاثة عقود.