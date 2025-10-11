ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب فى مخزن مواد غذائية بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن مواد غذائية بشقة في الدور الأرضي بمنطقة منطى التابعة لمركز قليوب، دون وقوع أي خسائر بشرية لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي تستخدم كمخزن للمواد الغذائية بمنطقة منطى.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن تلفيات في بعض محتويات المخزن، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجار انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه وحصر الخسائر المادية، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.