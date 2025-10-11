قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شباب النواب: إنشاء أول مركز لعلاج الأورام ببورسعيد يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية

السبكي
السبكي
ماجدة بدوى

وافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على  المقترح الذي تقدم به  النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس لإنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام بمحافظة بورسعيد، والذي تم بتوصيه من المركز الصحي الاقليمي لمحافظه بورسعيد.
وقال محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بـ مجلس النواب ونائب بورسعيد ، إن المقترح يتضمن تأهيل مبنى عيادات مستشفى النصر القديمة ليصبح مركز أورام متميزًا يخدم سكان المحافظة، ويُعد إضافة نوعية جديدة لخريطة الخدمات الصحية المتخصصة في بورسعيد، مشيرًا إلى أن اختيار هذا المبنى يأتي لما يتمتع به من موقع متميز وتجهيزات يمكن تطويرها بما يتوافق مع متطلبات المركز الجديد.

وأشار إلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز خدمات علاج الأورام للكبار والأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وسعي المجلس الإقليمي الطبي بالمحافظة لتيسير العلاج على المرضي وحل المشاكل التي تواجههم.

وقال الدكتور محمود حسين، إن هذه الخطوة تأتي لتخفيف العبء عن مرضى الأورام من أبناء بورسعيد، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية المتخصصة في مكان واحد، موضحًا أن المركز المقترح سيضم كافة خدمات الأورام من التشخيص والعلاج الكيماوي والجراحي والعلاج الإشعاعي، إلى التأهيل النفسي والعلاج الطبيعي، بما يضمن رحلة علاج متكاملة للمريض بمعايير جودة عالية.
وأكد الدكتور محمود حسين أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن إنشاء هذا المركز سيكون نقلة نوعية جديدة في خدمات الأورام ببورسعيد، وسيسهم في تقديم رعاية متكاملة للمرضى داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر أو التنقل خارجها.

