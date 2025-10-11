يوتيوب يمنح فرصة ثانية للمستخدمين المحظورين.. العودة بشروط جديدة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
أعلنت منصة يوتيوب YouTube، أنها ستبدأ في إتاحة الفرصة لبعض المستخدمين الذين تم حظرهم سابقا لإنشاء حسابات جديدة، بل وربما إعادة نشر بعض الفيديوهات التي ساهمت في حظرهم، طالما أنها لم تعد تنتهك قواعد المنصة الحالية.


خلفية القرار

جاء هذا التوجه بعد تحقيق أجراه مشرعون جمهوريون حول ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد مارست ضغوطا على شركات التكنولوجيا لحذف أنواع معينة من المحتوى. 

وفي الشهر الماضي، كشفت يوتيوب عن خطتها لإعادة النظر في حظر المستخدمين السابقين، خاصة بعد أن ألغت خلال السنوات الماضية قواعد كانت تمنع نشر معلومات مضللة حول جائحة كوفيد-19 ونتائج انتخابات 2020 الأمريكية.


وقالت المنصة في منشور رسمي:"نعلم أن العديد من المبدعين المحظورين يستحقون فرصة ثانية – لقد تطورت يوتيوب وتغيرت على مدار 20 عاما، ونحن أيضا حصلنا على فرص لإصلاح علاقتنا مع مجتمعنا".


كيف ستنفذ هذه المبادرة؟


- بعض المستخدمين المحظورين سيظهر لهم خيار طلب إنشاء حساب جديد عند تسجيل الدخول إلى صفحاتهم القديمة.
- لن يكون الخيار متاحا للجميع فورا، إذ تسعى المنصة لتقليل فترات الانتظار أثناء مراجعة الطلبات.
- يجب أن يكون قد مر عام كامل على حظر القناة الأصلية قبل التقديم.
- ستراجع الطلبات بناء على مدى "شدة واستمرارية" الانتهاكات السابقة، بما في ذلك محاولات التحايل على الحظر أو السلوك المسيء على منصات أخرى.


استثناءات المبادرة

لن تشمل مبادرة يوتيوب الجديدة هؤلاء الأشخاص:


- من تم حظرهم بسبب انتهاك حقوق النشر.
- من خالفوا سياسات "مسؤولية المبدع".
- من حذفوا حساباتهم على يوتيوب أو جوجل.


ماذا بعد الموافقة؟


- لن يتمكن المستخدمون من استعادة قنواتهم القديمة أو قوائم المتابعين.
- يمكنهم إعادة رفع محتوى سابق طالما أنه يلتزم بالقواعد الحالية.
- يمكنهم التقديم لبرنامج الشراكة لتحقيق الأرباح، وسيخضعون لسياسة "الضربات الثلاث" مثل أي مستخدم جديد.


لماذا تتخذ يوتيوب هذا القرار؟ 

تقول المنصة إن الهدف هو تعزيز فهم المستخدمين للقواعد قبل اتخاذ قرارات الحظر، مؤكدة التزامها بحرية التعبير.

وفي رسالة رسمية إلى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيم جوردان، شددت يوتيوب على أهمية الأصوات المحافظة ودورها في النقاش المدني.


يعكس هذا القرار توجها أوسع في شركات التكنولوجيا نحو تخفيف الرقابة على المحتوى، خاصة في ظل ضغوط سياسية متزايدة، على سبيل المثال، أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، في يناير الماضي عن إنهاء التعاون مع جهات التحقق من المعلومات، مؤكدا العودة إلى "جذور حرية التعبير".

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

