يوتيوب يمنح فرصة ثانية للمستخدمين المحظورين.. العودة بشروط جديدة

أعلنت منصة يوتيوب YouTube، أنها ستبدأ في إتاحة الفرصة لبعض المستخدمين الذين تم حظرهم سابقا لإنشاء حسابات جديدة، بل وربما إعادة نشر بعض الفيديوهات التي ساهمت في حظرهم، طالما أنها لم تعد تنتهك قواعد المنصة الحالية.



خلفية القرار

جاء هذا التوجه بعد تحقيق أجراه مشرعون جمهوريون حول ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد مارست ضغوطا على شركات التكنولوجيا لحذف أنواع معينة من المحتوى.

وفي الشهر الماضي، كشفت يوتيوب عن خطتها لإعادة النظر في حظر المستخدمين السابقين، خاصة بعد أن ألغت خلال السنوات الماضية قواعد كانت تمنع نشر معلومات مضللة حول جائحة كوفيد-19 ونتائج انتخابات 2020 الأمريكية.



وقالت المنصة في منشور رسمي:"نعلم أن العديد من المبدعين المحظورين يستحقون فرصة ثانية – لقد تطورت يوتيوب وتغيرت على مدار 20 عاما، ونحن أيضا حصلنا على فرص لإصلاح علاقتنا مع مجتمعنا".



كيف ستنفذ هذه المبادرة؟



- بعض المستخدمين المحظورين سيظهر لهم خيار طلب إنشاء حساب جديد عند تسجيل الدخول إلى صفحاتهم القديمة.

- لن يكون الخيار متاحا للجميع فورا، إذ تسعى المنصة لتقليل فترات الانتظار أثناء مراجعة الطلبات.

- يجب أن يكون قد مر عام كامل على حظر القناة الأصلية قبل التقديم.

- ستراجع الطلبات بناء على مدى "شدة واستمرارية" الانتهاكات السابقة، بما في ذلك محاولات التحايل على الحظر أو السلوك المسيء على منصات أخرى.



استثناءات المبادرة

لن تشمل مبادرة يوتيوب الجديدة هؤلاء الأشخاص:



- من تم حظرهم بسبب انتهاك حقوق النشر.

- من خالفوا سياسات "مسؤولية المبدع".

- من حذفوا حساباتهم على يوتيوب أو جوجل.



ماذا بعد الموافقة؟



- لن يتمكن المستخدمون من استعادة قنواتهم القديمة أو قوائم المتابعين.

- يمكنهم إعادة رفع محتوى سابق طالما أنه يلتزم بالقواعد الحالية.

- يمكنهم التقديم لبرنامج الشراكة لتحقيق الأرباح، وسيخضعون لسياسة "الضربات الثلاث" مثل أي مستخدم جديد.



لماذا تتخذ يوتيوب هذا القرار؟

تقول المنصة إن الهدف هو تعزيز فهم المستخدمين للقواعد قبل اتخاذ قرارات الحظر، مؤكدة التزامها بحرية التعبير.

وفي رسالة رسمية إلى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيم جوردان، شددت يوتيوب على أهمية الأصوات المحافظة ودورها في النقاش المدني.



يعكس هذا القرار توجها أوسع في شركات التكنولوجيا نحو تخفيف الرقابة على المحتوى، خاصة في ظل ضغوط سياسية متزايدة، على سبيل المثال، أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، في يناير الماضي عن إنهاء التعاون مع جهات التحقق من المعلومات، مؤكدا العودة إلى "جذور حرية التعبير".