للصيانة .. انقطاع الكهرباء غدًا عن 3 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي غدًا الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري عن 3 مناطق رئيسية داخل مدينة بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي «المخبز الآلي»، ويبدأ الانقطاع من الساعة الثامنة صباحًا ويستمر حتى الحادية عشرة صباحاً من نفس اليوم.

وقالت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم السبت ، إن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: « الزراعة - المخبز الآلي - البنك الأهلي»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتهيب هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.