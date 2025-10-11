جامعة قناة السويس تستضيف فعاليات مسابقة عالمية لوكالة ناسا

استضافت جامعة قناة السويس فعاليات المسابقة العالمية في مجالات التكنولوجيا NASA SPACE APPS CHALLENGE 2025، التي نظمت على مدار يومين، بقاعة الفيديو كونفرانس، بمشاركة (150) من الطلاب والمشرفين والمحكمين، وبالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، في إطار حرص جامعة قناة السويس على دعم الابتكار وتشجيع الإبداع التكنولوجي لدى الشباب.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا لاستضافة المبادرات العالمية التي تسهم في بناء قدرات الشباب وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والبحث العلمي لديهم، مشيرًا إلى أن المشاركة في مثل هذه المسابقات تعكس مدى وعي الجامعة بدورها المجتمعي والتعليمي في إعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا في مجالات التكنولوجيا وعلوم الفضاء.

وجاءت الفعاليات بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اللذين أكدا أن المسابقة تُعد فرصة حقيقية لتأهيل الطلاب على استخدام البيانات الحقيقية الصادرة من وكالة ناسا، وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي وحل المشكلات بأساليب علمية مبتكرة.

كما تم التنسيق العلمي والفني للحدث من خلال الدكتور أسامة نصار عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي السعيد وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير الشهاوي وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد الله وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار التعاون بين الكليتين لإتاحة بيئة علمية محفزة للإبداع التكنولوجي.

وشهدت المسابقة مشاركة (17) فريقًا من طلاب المدارس، ضم كل فريق (6) مشاركين، عملوا على تنفيذ نماذج حلول للمشكلات المطروحة من وكالة ناسا، والتي تناولت هذا العام تصميم أدوات لاكتشاف الصور الضخمة من التلسكوبات والمسابير الفضائية، وابتكار حلول لمراقبة الكوارث الطبيعية ومتابعة التغيرات المناخية باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، وتصميم أنظمة مساعدة لرواد الفضاء والروبوتات في استكشاف القمر والمريخ، بالإضافة إلى تطوير ألعاب ومنصات تعليمية تفاعلية لنشر علوم الفضاء بين الأطفال.

وضمت لجنة التحكيم كلًا من الدكتور أسامة فاروق حسن عبد المعطي الأستاذ المساعد بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور إياد سعيد سليمان عوده الأستاذ المساعد ورئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، والدكتورة دعاء جمال مدني طابع أحمد المدرس بقسم الهندسة الكهربائية.

وفي ختام الفعاليات، أعلن المحكمون عن تأهل ثلاثة فرق لتمثيل الجامعة في المنافسة العالمية، حيث فاز بالمركز الأول فريق METEORITO بمشروعه (METEOR MADNESS)، وجاء في المركز الثاني فريق RUBY REGENERA بمشروع (SPACETRASH: REVOLUTIONIZING RECYCLING ON MARS)، بينما حصل على المركز الثالث فريق CITY SENSE بمشروعه (DATA PATHWAYS TO HEALTHY CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS).

ونُظمت المسابقة بتنسيق وإشراف من الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقيادة المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

وجاءت فعاليات NASA SPACE APPS CHALLENGE 2025 لتؤكد أن جامعة قناة السويس ماضية بثبات نحو الريادة في دعم التحول الرقمي وتعزيز مشاركة الشباب في التحديات العالمية التي تمهد لمستقبل يقوم على التكنولوجيا والعلوم الحديثة.