إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز الرياض.

وأعلن المحافظ عن تنفيذ 6 قرارات إزالة على مساحة 800 متر مربع بمركز الرياض.

وأكد استمرار الحملات المكثفة لإزالة جميع التعديات حتى سطح الأرض والتصدي بحزم لأي مخالفات حفاظاً على هيبة الدولة والرقعة الزراعية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على التصدي لكل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية دون تقاعس أو تهاون، مؤكدا عدم السماح بحدوث أي تعديات وإزالتها فورًا والتعامل الفوري معها.

ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، مع التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد من خلال منظومة المتغيرات المكانية.