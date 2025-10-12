جامعة حلوان تطلق المؤتمر الدولي الثالث للعلوم والبيئة بمشاركة عالمية واسعة

تستعد كلية العلوم بجامعة حلوان لإطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان "العلوم والبيئة"، وذلك يومي 13 و14 أكتوبر 2025 بمجمع الثقافة والفنون بالحرم الجامعي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبمشاركة قيادات الجامعة ونخبة من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى ربط العلوم الأساسية والتطبيقية بقضايا البيئة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصناعية ذات الصلة.

يرأس المؤتمر الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، ويشارك في تنظيمه الأستاذ الدكتور جلال الجميعي، ويشهد حضورًا دوليًا من جامعات مرموقة في الولايات المتحدة، إنجلترا، النمسا، الصين، السعودية، والأردن، إلى جانب ممثلين عن جهاز شؤون البيئة وشركات عالمية في مجال البترول، أبرزها شركة شل.

ويتضمن المؤتمر عرض الأبحاث الأكاديمية المرتبطة بالتغيرات البيئية والمناخية، مناقشة الأبحاث التطبيقية للحفاظ على البيئة والحد من آثار تغير المناخ، تسليط الضوء على أحدث الدراسات للتكيف مع التغيرات المناخية، استعراض الحلول العلمية لمواجهة التصحر، ندرة المياه، والتلوث، مناقشة دور العلوم الأساسية في صناعة البترول ومشتقاته.

وعلى هامش المؤتمر يتم تنظيم ورش عمل متخصصة في المجالات البيئية، بحث سبل التعاون بين كلية العلوم والقطاعات الصناعية، عقد شراكات فعالة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية في تطبيق معايير الاستدامة.

ويعد المؤتمر منصة علمية دولية لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمهنيين، وعرض نتائج البحوث من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في بناء مستقبل بيئي أفضل لمصر والمنطقة، ويعزز من مكانة جامعة حلوان كمركز بحثي رائد في القضايا البيئية والمناخية.