الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
رياضة

ترقب في الاتحاد السكندري بشأن صفقات يناير

محمد سلامة
محمد سلامة
حسام الحارتي

يستعد الاتحاد السكندري برئاسة محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي لخوض مرحلة جديدة من الإعداد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم لتدعيم صفوفه استعدادا لانتقالات يناير المقبلة.

ويترقب مجلس إدارة نادي الاتحاد على عقد اجتماع مع تامر مصطفي المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة لو ضع خريطة التعاقدات الجديدة وتلبية احتياجات الفريق 

وطالب محمد أحمد سلامة بإعداد تقرير شامل عن اللاعبين خاصة الذي تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الماضية بالإضافة الي مناقشة الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة .


ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة الأهلي يوم 22 أكتوبر الجاري عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي.

