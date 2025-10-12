ترقب في الاتحاد السكندري بشأن صفقات يناير

يستعد الاتحاد السكندري برئاسة محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي لخوض مرحلة جديدة من الإعداد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم لتدعيم صفوفه استعدادا لانتقالات يناير المقبلة.

ويترقب مجلس إدارة نادي الاتحاد على عقد اجتماع مع تامر مصطفي المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة لو ضع خريطة التعاقدات الجديدة وتلبية احتياجات الفريق

وطالب محمد أحمد سلامة بإعداد تقرير شامل عن اللاعبين خاصة الذي تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الماضية بالإضافة الي مناقشة الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة .



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة الأهلي يوم 22 أكتوبر الجاري عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي.