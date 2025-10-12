قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس "المصريين الأحرار" يشكر الرئيس السيسي على ثقته بتعيينه بمجلس الشيوخ
يمامة وحازم عمر أبرزهم.. قرار جمهوري بتعيين عدد من رؤساء الأحزاب بمجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يدشن مبادرة الكشف عن فيروس سي بمدرسة بنات بشبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

دشن اليوم اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي بمدرسة المساعي الجديدة بنات بشبين الكوم ، بحضور  الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية ،  نهي حبيب مدير ادارة شبين الكوم التعليمية ،  سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم .

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال نقاط فحص الحملة واستمع الي شرح تفصيلي من مدير عام التأمين الصحي عن آليات تنفيذ الحملة والخدمات المقدمة  ، مشيداً بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية ، وموجهاً بتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب ، كما تفقد المحافظ عدد من الفصول بالمدرسة وإطمئن علي انتظام اليوم الدراسي وطاقم هيئة التدريس وانتظام جدول الحصص وآليات الحضور والإنصراف .

كما دشن محافظ المنوفية فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمدرسة الشهيد عبدالرحمن الديب " الأحمدية  سابقاً " بشبين الكوم ، حيث تفقد المحافظ أعمال نقاط فحص المبادرة للوقوف على الوضع الصحي للطلاب من أجل إعداد جيل قادر على بناء المستقبل باعتبارهم الركيزة الأساسية للوطن، مؤكدا دعمه الكامل لنجاح تلك المبادرة وتقديم كافة التسهيلات للفرق الطبية بجميع المدارس لتحقيق المستهدف من الحملة حفاظاً على صحة الطلاب ، فيما أجرى المحافظ حواراً مع عدد من الطلاب اطمئن من خلاله انتظام اليوم الدراسي ومدى الالتزام بجدول الحصص واستلام الكتب المدرسية وتحصيل المادة العلمية .

 أوضح مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي تستهدف 101 ألف و 145 طالبة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة من خلال 19 فرقة طبية ، موضحاً أنه في حالة اكتشاف حالات إيجابية يتم تحويلها إلى اللجان الطبية المتخصصة بمنظومة التأمين الصحي لعمل التحاليل والأشعة اللازمة .

كما أضاف مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة أن مبادرة الكشف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم تستهدف 671 ألف و 99 طالب بإجمالي 833 مدرسة ومعهد أزهري على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتاً أن المبادرة تستهدف إجراء مسح طبي شامل لجميع طلاب المرحلة الابتدائية وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم وذلك من خلال الدفع بـ 26 فريق طبي تم تدريبهم على أعلى مستوى، مشيراً إلى أنه في حال اكتشاف أي إصابات يتم تحويلها إلى اللجان الطبية المتخصصة بمنظومة التأمين الصحي لاتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة من أجل توفير بيئة صحية آمنة.

 أشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية واهتمامها المباشر بالصحة العامة وبناء الإنسان صحياً وعلمياً و اجتماعياً وتوفير حياة كريمة وآمنه له ، مؤكداً على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لجميع الفرق الطبية والتنسيق الكامل بين مديريات الصحة والتربية والتعليم والتأمين الصحي حفاظاً علي صحة أبنائنا الطلاب.

محافظة المنوفية المنوفية مبادرة فيروس سي طلاب المدارس تعليم المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تواصل تفعيل مجالسها في المحافظات لبيان أحكام حمل المصحف وتلاوة القرآن الكريم

دار الإفتاء تواصل مجالس المحافظات لبيان أحكام حمل المصحف وتلاوة القرآن

الحامل

هل وفاة الجنين يشفع لوالديه؟ دار الإفتاء تجيب

دعاء النبي عند الخوف

دعاء النبي عند الخوف.. ردده يكفيك الله ويدفع عنك الأذى

بالصور

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

فيديو

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد