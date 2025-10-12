محافظ المنوفية يدشن مبادرة الكشف عن فيروس سي بمدرسة بنات بشبين الكوم

دشن اليوم اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي بمدرسة المساعي الجديدة بنات بشبين الكوم ، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية ، نهي حبيب مدير ادارة شبين الكوم التعليمية ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم .

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال نقاط فحص الحملة واستمع الي شرح تفصيلي من مدير عام التأمين الصحي عن آليات تنفيذ الحملة والخدمات المقدمة ، مشيداً بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية ، وموجهاً بتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب ، كما تفقد المحافظ عدد من الفصول بالمدرسة وإطمئن علي انتظام اليوم الدراسي وطاقم هيئة التدريس وانتظام جدول الحصص وآليات الحضور والإنصراف .

كما دشن محافظ المنوفية فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمدرسة الشهيد عبدالرحمن الديب " الأحمدية سابقاً " بشبين الكوم ، حيث تفقد المحافظ أعمال نقاط فحص المبادرة للوقوف على الوضع الصحي للطلاب من أجل إعداد جيل قادر على بناء المستقبل باعتبارهم الركيزة الأساسية للوطن، مؤكدا دعمه الكامل لنجاح تلك المبادرة وتقديم كافة التسهيلات للفرق الطبية بجميع المدارس لتحقيق المستهدف من الحملة حفاظاً على صحة الطلاب ، فيما أجرى المحافظ حواراً مع عدد من الطلاب اطمئن من خلاله انتظام اليوم الدراسي ومدى الالتزام بجدول الحصص واستلام الكتب المدرسية وتحصيل المادة العلمية .

أوضح مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي تستهدف 101 ألف و 145 طالبة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة من خلال 19 فرقة طبية ، موضحاً أنه في حالة اكتشاف حالات إيجابية يتم تحويلها إلى اللجان الطبية المتخصصة بمنظومة التأمين الصحي لعمل التحاليل والأشعة اللازمة .

كما أضاف مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة أن مبادرة الكشف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم تستهدف 671 ألف و 99 طالب بإجمالي 833 مدرسة ومعهد أزهري على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتاً أن المبادرة تستهدف إجراء مسح طبي شامل لجميع طلاب المرحلة الابتدائية وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم وذلك من خلال الدفع بـ 26 فريق طبي تم تدريبهم على أعلى مستوى، مشيراً إلى أنه في حال اكتشاف أي إصابات يتم تحويلها إلى اللجان الطبية المتخصصة بمنظومة التأمين الصحي لاتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة من أجل توفير بيئة صحية آمنة.

أشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية واهتمامها المباشر بالصحة العامة وبناء الإنسان صحياً وعلمياً و اجتماعياً وتوفير حياة كريمة وآمنه له ، مؤكداً على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لجميع الفرق الطبية والتنسيق الكامل بين مديريات الصحة والتربية والتعليم والتأمين الصحي حفاظاً علي صحة أبنائنا الطلاب.