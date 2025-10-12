قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

كلية الزراعة بسوهاج تفتتح دورة تدريبية للمشتغلين في الاتجار بالمبيدات

جانب من المؤتمر بجامعة سوهاج
جانب من المؤتمر بجامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح قسم وقاية النبات بكلية الزراعة بجامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية ال15 للمشتغلين فى الاتجار بالمبيدات، والتي نظمها القسم بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية بمقر الجامعة الجديد.

وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتور عبد العليم المنشاوي رئيس القسم، والدكتورة مي توغان المشرف على تنسيق الدورة إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقد أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بالدور البارز لكلية الزراعة، وما تقدمه من خدمات متميزة لتنمية المجتمع المحلى، وسعيها لتخريج شباب متخصصين متمرسين علمياََ وعملياََ في مختلف المجالات الزراعية.

جامعة سوهاج

وذلك بالإضافة إلى حرصها على حل المشكلات المجتمعية والبيئية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور خالد عمران، أن كلية الزراعة من الكليات العريقة والرائدة فى المجال الإرشادي والخدمي، ولها اساهامات فعالة لدعم القطاع الزراعى، وتقديم الخدمات والدورات التدريبية والاستشارات للمزارعين والمشتغلين في مجالات الزراعة.

وأكد على حرص إدارة الكلية على تنظيم فعاليات الدورة التدريبية للمشتغلين فى الاتجار بالمبيدات بشكل سنوي، لما لها من أثر وأهمية في التعريف بالقوانين والتشريعات التي تخص هذا المجال، ونشر الوعي بطرق الوقاية والحماية من المشاكل الصحية الناتجة عن استخدامها.

وأوضح الدكتور خلف همام، أن كلية الزراعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد ليشمل العديد من الخدمات التي تبرز دورها المجتمعي الهام، وذلك من خلال ما تقدمه مراكزها البحثية والعلمية.

والوحدات الإنتاجية من استشارات وبرامج تدريبية تخدم القطاع العريض من العاملين بالمجال، مشيرًا إلى أن تلك الدورة تنظم للعام ال15 على التوالى، وتهدف إلى تكثيف الجهود لزيادة المعرفة بضرورة مكافحة الآفات للحصول على إنتاج وفير خال من السميات وملوثات البيئة.

وذلك إلى جانب نشر فلسفة تحسين إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية باستخدام أحدث تقنيات مكافحة الآفات بالمبيدات العضوية والحيوية.

وأضاف الدكتور زينهم شيخون، أن كلية الزراعة بيت خبرة كبير ومنارة للعلم والمعرفة في العديد من المجالات الحياتية، مشيراً إلى أن الدورة تضمنت عدة محاور تدريبية هامة، ومنها معرفة المهارات والتقنيات الحديثة فى مجال وقاية النبات.

وكيفية تحضير المبيدات وعمل الإسعافات الأولية في حالة تسمم أحد المشتغلين برش المبيدات، موضحاً أن التدريبات قدمها نخبة من المختصين والباحثين من قسم النبات.

وذكر كلا من الدكتور عبد العليم سعد، والدكتورة مي توغان، أن القسم حريص على تنظيم الدورات التدريبية التي تقدم معلومات وارشادات زراعية تستهدف العاملين بالقطاعي الحكومي والخاص في مجال وقاية النبات.

والمشتغلين بتجارة المبيدات للحصول على رخصة مزاولة المهنة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للمزارعين والمهتمين في مجال مكافحة الآفات، ليكونوا مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، بشكل احترافي مؤسسي.

