تنظيم معرض مجانى لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بمنوف

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالمنوفية جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية مجانا على 280 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بأبناء عدد (7) قرى بمركز منوف.

حضر المعرض كًلا من أحمد عزام، وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بالمنوفية، ومحمد فتح الله، مدير إدارة التضامن الإجتماعي بالسادات، ونجاح موسي، مدير قسم التنميه بإدارة التضامن بالسادات، وقيادات جمعية الأورمان.

شملت الخطة التفصيلية قرى كفر داود والكرامة ومصطفي يونس وعزبة صقر وعزبة ابو داود وعزبة ناصف اباظة وعزبة الجزار بمركز منوف.

وقال أحمد عزام، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ان تنظيم معارض الأثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الأثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسرغير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.