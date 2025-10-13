قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
موعد ومكان قرعة كأس العالم 2026
أبرزها مصر.. 4 دول تلعب دور الضامن لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
الأمم المتحدة: خطة تمتد 60 يوما لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة
ثورة M5 على الأبواب.. منتجات آبل القادمة تخفي مفاجآت غير مسبوقة
منتخب مصر يهزم غينيا بيساو بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2026
مسؤول روسي: عزلَنَا تجاريا فشل.. و250 شركة أمريكية لا تزال تعمل على أراضينا
رومانيا تهزم النمسا بهدف في تصفيات كأس العالم 2026
ترامب يغادر الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل وحضور قمة شرم الشيخ
اليونان: وزير الخارجية يرجئ اجتماعه مع نظيره الألماني لحضور قمة شرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025: أثبت اجتهادك

برج الجدي
برج الجدي

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة، وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.
 

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش وأوبرا وينفري وليلى مراد.
 

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025

 حافظ على هدوئك في علاقتك العاطفية، وأغدق الحب دون قيد أو شرط، تولَّ مسؤوليات مهنية جديدة لإثبات اجتهادك في العمل. عليك أن تكون حذرًا بشأن الأمور المالية اليوم. صحتك ممتازة اليوم.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

 قد يصادف العزاب أيضًا شخصًا مميزًا في بداية اليوم. تقدم اليوم لخطبة امرأة لتحصل على رد إيجابي. يجب على الرجال المتزوجين تجنب التورط في علاقات غرامية في العمل، لأن شريك حياتهم سيُمسك بهم متلبسين اليوم.

برج الدلو الوظيفي اليوم

سيكون التواصل مفيدًا اليوم، فالتواصل الصحيح قد يُحقق تقدمًا ملحوظًا، مع أن أفكارك الجديدة ستُقدّر، من المهم أن تُوازن بينها وبين التخطيط الواقعي. كن منفتحًا على الآراء، وستجد نفسك تنمو بثبات في بيئتك المهنية. اليوم يحمل لك التقدير والتقدم.

‏توقعات برج الدلو صحيا

 مارس المشي صباحًا ومساءً، فهذا يحرق الدهون ويحافظ على لياقتك. على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة وركوب الدراجات اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 هناك رحلات عمل، وعلى العاملين في قطاعات المصارف والمالية والمحاسبة توخي الحذر الشديد عند إجراء الحسابات، من يجتازون مقابلات العمل يجتازونها بسهولة.

الجدي حظك حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الجدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

وزير النقل

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ترشيحاتنا

تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

بالزي الصحفي.. تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

"شئون الأسرى والمحررين" الفلسطينية لراديو "النيل": بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل خلال ساعات

بالصور

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد