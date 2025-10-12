محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من المواطنين

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية للاستماع إلى مطالبهم وسرعة حلها ، بحضور صبري عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع جموع المواطنين وفتح قنوات اتصال للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات.

واستمع محافظ المنوفية إلى طلبات المواطنين للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية ، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمساهمة في تحمل أعباء الحياة المعيشية لتوفير حياة كريمة وآمنة.

وأكد محافظ المنوفية أن إرضاء المواطنين وحل شكواهم من أهم أولويات منظومة العمل والتواصل المباشر وجهاً لوجه من خلال عقد اللقاءات اليومية والجولات الميدانية ورصد الشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي للوقوف على المشكلات على الطبيعة وحلها على أرض الواقع لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.