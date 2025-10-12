مفتي الجمهورية يعزي أمير دولة قطر في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري

تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى حكومة وشعب دولة قطر، في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري في حادث أليم وقع بمدينة شرم الشيخ.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء، وصادق المواساة، إلى المولى سبحانه، أن يتغمَّد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

وكان 3 قطريين موظفين بالسفارة مصرعهم، لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مروري وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أثناء تواجدهم في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.