قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويناقش سبل ضمان نجاح خطة ترامب
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر
الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
مشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاق
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب تستضيف الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل

كأس العالم
كأس العالم
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء اليوم الأحد، عن اختيار المملكة المغربية رسميًا لاستضافة مباريات الملحق الإفريقي الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. 

ويأتي هذا القرار بعد منافسة قوية بين عدة دول إفريقية أبدت رغبتها في استضافة المرحلة الفاصلة، غير أن تفوق البنية التحتية الرياضية المغربية، وخبرتها في تنظيم البطولات القارية والعالمية، حسم الاختيار لصالحها.

نهاية مرحلة المجموعات تمهيدًا للملحق

تُختتم مرحلة المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال بعد غدٍ الثلاثاء، حيث تُلعب الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات، التي أسفرت حتى الآن عن تأهل عدد من المنتخبات الكبرى رسميًا إلى كأس العالم، من بينها مصر والجزائر والمغرب وتونس، بعد أداء مميز ضمن المجموعات المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الإفريقي في إطار التحضير المبكر للمرحلة النهائية التي ستحدد آخر المقاعد الإفريقية المؤهلة إلى المونديال، في ظل اشتداد المنافسة بين المنتخبات التي لم تحسم تأهلها المباشر حتى الآن.

نظام الملحق الإفريقي

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيانه أن الملحق سيقام خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2025، بمشاركة أربعة منتخبات تُعد الأفضل بين أصحاب المركز الثاني في مجموعات التصفيات.

وسيقام الدور نصف النهائي من الملحق يوم 13 نوفمبر، حيث يلتقي المنتخب صاحب أفضل مركز ثانٍ مع نظيره صاحب الترتيب الرابع بين الوصافة، فيما يواجه صاحب المركز الثاني في الترتيب العام نظيره صاحب المركز الثالث.

وتُقام المباراة النهائية للملحق الإفريقي يوم 16 نوفمبر، على أن يتأهل الفائز مباشرة إلى كأس العالم 2026 ممثلًا إضافيًا عن القارة السمراء، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في المونديال الموسع الذي يضم 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخه.

مكاسب تنظيمية للمغرب

اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث يعكس المكانة التي باتت تحظى بها الكرة المغربية قارياً ودولياً، لا سيما بعد النجاحات التنظيمية التي حققتها في السنوات الأخيرة، بدءاً من استضافة كأس العالم للأندية 2022، مروراً ببطولات إفريقيا للشباب والناشئين، ووصولاً إلى جاهزيتها التامة لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

كما يشكل القرار تأكيداً لثقة الاتحاد الإفريقي في البنية التحتية الرياضية المغربية، التي تضم ملاعب بمعايير عالمية، وشبكة مواصلات متطورة، وتجهيزات لوجستية متكاملة تتيح للمنتخبات المشاركة خوض مبارياتها في أجواء مثالية.

مشاركة منتخبات كبرى في انتظار الحسم

ومن المتوقع أن يشهد الملحق مشاركة منتخبات قوية لم تتمكن من حسم تأهلها المباشر خلال مرحلة المجموعات، في مقدمتها نيجيريا وغانا والسنغال والكاميرون، ما يجعل المنافسة على البطاقة الأخيرة للمونديال مثيرة وحاسمة في الوقت ذاته.

ويُنتظر أن تعلن لجنة المسابقات في “كاف” تفاصيل الملاعب والمدن المستضيفة لمباريات نصف النهائي والنهائي خلال الأسابيع المقبلة، عقب نهاية مرحلة المجموعات واعتماد الترتيب النهائي للمنتخبات.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف المغرب الملحق الإفريقي كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ترشيحاتنا

ميسي

ميسي يتصدر هدافي الدوري الأمريكي.. تفاصيل

توروب

تعرف على موعد المران الأول لتوروب مع الأهلي

النادي الأهلي

الأهلي يعود للتدريبات غدا استعداداً لمواجهة ايجل نوار

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

المزيد