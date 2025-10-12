المغرب تستضيف الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء اليوم الأحد، عن اختيار المملكة المغربية رسميًا لاستضافة مباريات الملحق الإفريقي الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويأتي هذا القرار بعد منافسة قوية بين عدة دول إفريقية أبدت رغبتها في استضافة المرحلة الفاصلة، غير أن تفوق البنية التحتية الرياضية المغربية، وخبرتها في تنظيم البطولات القارية والعالمية، حسم الاختيار لصالحها.

نهاية مرحلة المجموعات تمهيدًا للملحق

تُختتم مرحلة المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال بعد غدٍ الثلاثاء، حيث تُلعب الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات، التي أسفرت حتى الآن عن تأهل عدد من المنتخبات الكبرى رسميًا إلى كأس العالم، من بينها مصر والجزائر والمغرب وتونس، بعد أداء مميز ضمن المجموعات المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الإفريقي في إطار التحضير المبكر للمرحلة النهائية التي ستحدد آخر المقاعد الإفريقية المؤهلة إلى المونديال، في ظل اشتداد المنافسة بين المنتخبات التي لم تحسم تأهلها المباشر حتى الآن.

نظام الملحق الإفريقي

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيانه أن الملحق سيقام خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2025، بمشاركة أربعة منتخبات تُعد الأفضل بين أصحاب المركز الثاني في مجموعات التصفيات.

وسيقام الدور نصف النهائي من الملحق يوم 13 نوفمبر، حيث يلتقي المنتخب صاحب أفضل مركز ثانٍ مع نظيره صاحب الترتيب الرابع بين الوصافة، فيما يواجه صاحب المركز الثاني في الترتيب العام نظيره صاحب المركز الثالث.

وتُقام المباراة النهائية للملحق الإفريقي يوم 16 نوفمبر، على أن يتأهل الفائز مباشرة إلى كأس العالم 2026 ممثلًا إضافيًا عن القارة السمراء، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في المونديال الموسع الذي يضم 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخه.

مكاسب تنظيمية للمغرب

اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث يعكس المكانة التي باتت تحظى بها الكرة المغربية قارياً ودولياً، لا سيما بعد النجاحات التنظيمية التي حققتها في السنوات الأخيرة، بدءاً من استضافة كأس العالم للأندية 2022، مروراً ببطولات إفريقيا للشباب والناشئين، ووصولاً إلى جاهزيتها التامة لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

كما يشكل القرار تأكيداً لثقة الاتحاد الإفريقي في البنية التحتية الرياضية المغربية، التي تضم ملاعب بمعايير عالمية، وشبكة مواصلات متطورة، وتجهيزات لوجستية متكاملة تتيح للمنتخبات المشاركة خوض مبارياتها في أجواء مثالية.

مشاركة منتخبات كبرى في انتظار الحسم

ومن المتوقع أن يشهد الملحق مشاركة منتخبات قوية لم تتمكن من حسم تأهلها المباشر خلال مرحلة المجموعات، في مقدمتها نيجيريا وغانا والسنغال والكاميرون، ما يجعل المنافسة على البطاقة الأخيرة للمونديال مثيرة وحاسمة في الوقت ذاته.

ويُنتظر أن تعلن لجنة المسابقات في “كاف” تفاصيل الملاعب والمدن المستضيفة لمباريات نصف النهائي والنهائي خلال الأسابيع المقبلة، عقب نهاية مرحلة المجموعات واعتماد الترتيب النهائي للمنتخبات.