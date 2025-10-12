بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ هند صبري على إنستجرام

لفتت الفنانة التونسية هند صبري الأنظار بإطلالة راقية جمعت بين البساطة والفخامة، حيث تألقت ببلوزة باللون الأبيض تميزت بقصّة كلاسيكية عصرية.

ونسقتها مع بنطال واسع باللون الرمادي ، ما منحها إطلالة متوازنة تعكس شخصية المرأة العصرية الواثقة من نفسها.

ومن ناحية الجمال، اعتمدت هند صبري على مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية، حيث ركزت على العيون المسحوبة مع لمسات من الألوان الترابية، وأكملت الإطلالة بشفاه نيود زادت من بساطة اللوك، بينما تركت شعرها منسدلاً بخصل مموجة وناعمة، ليضفي لمسة حيوية وشبابية.

الصور التي شاركتها هند صبري من إطلالتها أظهرت مدى اهتمامها بتنسيق التفاصيل بعناية، بدءًا من الألوان المحايدة التي تعكس الهدوء والرقي، وصولاً إلى اختيار الإكسسوارات البسيطة التي منحت الإطلالة لمسة من الفخامة غير المبالغ فيها.

إطلالة هند صبري لاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث اعتبرها الكثيرون مثالاً للمرأة الأنيقة التي تجمع بين البساطة والرقي.

وإليكم صور هند صبري



