أبرز ما جاء من قرارات في الجمعية العمومية للمهندسين الكيميائيين

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين الكيميائيين ، جدول أعمالها وتقرير مجلس الإدارة عن إنجازات العام المنقضي، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات والحساب الختامي للسنة المالية.

كما وافقت الجمعية على خطة نشاطها للعام الجديد 2024-2025، في اجتماع شهد حضورًا واسعًا من الأعضاء والمهندسين المتخصصين.

وترأس الاجتماع المهندس أسامة كمال، رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، الذي أعرب عن فخره بانتمائه إلى جمعية المهندسين الكيميائيين، واعتزازه بتاريخها العريق الذي ضم نخبة من الأساتذة والعلماء المرموقين في مجالات الهندسة الكيميائية.

وقال كمال: أشرف بوجودي مع هذه المجموعة المحترمة، وأتمنى لهم كل التوفيق في المهمة التي يقومون بها، وآمل أن يواصل المجلس خلال العام القادم تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى ما تحقق في الأعوام السابقة، فهدفنا واحد وهو خدمة هذا التخصص المهم والارتقاء به.

من جانبه ، أكد الدكتور مصطفى هدهود رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين ومحافظ البحيرة الأسبق، أن العام المنقضي شهد تنفيذ العديد من الأنشطة التي أسهمت في تطوير مهارات الأعضاء وتعزيز قدراتهم لمواكبة متغيرات السوق المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الجمعية نظمت ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات علمية بالتعاون مع مؤسسات وشركات كبرى في مجال الصناعة والهندسة.

وأشاد هدهود، بالدور الكبير الذي قام به المهندس أسامة كمال الرئيس السابق للجمعية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، في نجاح المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية، مؤكدًا أن المؤتمر حقق مكاسب علمية ومادية مهمة انعكست إيجابًا على أنشطة الجمعية وعززت من مواردها المالية.

وأوضح هدهود، أن مجلس الإدارة عقد أكثر من سبع جلسات رسمية وعددًا من الاجتماعات التشاورية خلال العام المالي (يوليو 2024 – يونيو 2025)، لافتًا إلى ارتفاع عدد أعضاء الجمعية إلى 297 عضوًا، وهو ما يعكس ثقة المهندسين في دور الجمعية كمنصة مهنية وعلمية رائدة تربط بين أعضائها وسوق العمل وتدعم تطوير الصناعة المصرية.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن المجلس أطلق مجموعة من المبادرات لدعم البحث العلمي والابتكار إيمانًا بدور المهندسين الكيميائيين في إيجاد حلول للتحديات البيئية والصناعية التي تواجه المجتمع، مضيفاً أن الجمعية تعمل حاليًا على إحياء مجلتها العلمية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري لتكون منبرًا لنشر الأبحاث والتبادل العلمي بين المهندسين والباحثين، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتشكيل هيئة تحرير علمية مستقلة تضمن أعلى معايير الجودة في النشر والمراجعة.

وأوضح هدهود، أن الجمعية تواصل تطوير موقعها الإلكتروني ليصبح منصة رقمية متكاملة تتيح للأعضاء تقديم طلبات العضوية وتجديد الاشتراكات إلكترونيًا، إلى جانب توفير مكتبة معرفية، وأخبار عن الفعاليات، وفرص تدريب ووظائف، بما يسهم في تعزيز التواصل المستمر بين الجمعية وأعضائها وتحسين تجربة المستخدم.

وبدورها أكدت المهندسة عزة نور الدين الأمين العام للجمعية، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون والعمل الجماعي لتحقيق رؤية الجمعية في النهوض بمهنة الهندسة الكيميائية وتوسيع قاعدة أعضائها، موجهة الشكر لمجلس الإدارة وكل من ساهم في إنجاح أنشطة العام الماضي، ومتطلعه لمزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة.

يذكر أن مجلس إدارة جمعية المهندسين الكيميائيين يتألف من الدكتور مصطفى هدهود رئيساً،والمهندسة عزة نور الدين أميناً عاماً، والدكتور تامر هيكل أميناً للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة كلا من المهندس أبو النصر مهران، والمهندس حازم صقر، والمهندس محمد دياب، والدكتور سعيد النشائي، والدكتورة منى عبد الفتاح.