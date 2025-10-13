قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"لافروف" ينفي تعرض بشار الأسد لمحاولة تسميم في موسكو
وزير الخارجية السعودي يصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر المعايير الوطنية لإعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتكنولوجي

الدكتور عمرو بصيلة
الدكتور عمرو بصيلة
ياسمين بدوي

أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعديل قانون التعليم الجديد يعيد ضبط المعايير الخاصة بالمدارس الفنية بالتعاون مع الوزارة لتقديم خدمة تعليم فنى بمواصفات عالمية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم  خلال فاعلية إطلاق معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتقني والتدريب المهني فى مصر: أنه تم استحداث معيار أو شهادة جديدة وهى البكالوريا الفنية والتى يتم تقديمها من العام الدراسى المقبل.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم  إلى أن المجتمع يحتاج لشريحة مهمة وهى العامل الفنى أو التقنى.

وحددت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) المعايير الوطنية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتكنولوجي والتقني فى 8 معايير  كالتالى:

 المعايير الوطنية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتكنولوجي

  • المعيار الأول: الإدارة والحوكمة 
  • والمعيار الثاني: الموارد المادية والتسهيلات الداعمة للتعلم 
  • والمعيار الثالث: الموارد البشرية 
  • والمعيار الرابع: التعليم والتعلم والتدريب 
  • والمعيار الخامس: تقييم الطلاب 
  • والمعيار السادس: دعم الطلاب 
  • والمعيار السابع:المشاركة المجتمعية والروابط مع سوق العمل
  • والمعيار الثامن: ضمان الجودة والتحسين المستمر.

وأكدت أن أهداف الهيئة تتمثل فى 

  • نشر ثقافة الجودة ووضع شروط ومعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتكنولوجي، والتعليم التقني التكنولوجي)، والتدريب المهني 
  • و دعم قدرات المؤسسات التعليمية والتدريبية على التقييم الذاتي 
  • والارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، والتعليم التقني (التكنولوجي)
  • والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج والتقييم الشامل لبرامج ومؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني (التكنولوجي)، والتدريب المهني طبقا للمعايير والمؤشرات المعتمدة 
  • وتأكيد الثقة في جودة مخرجات العملية التعليمية والتدريبية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي
  • ووضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتكنولوجي، والتعليم التقني التكنولوجي ) 
  • والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة ووضع مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني التكنولوجي والتدريب المهني ومراجعتها دوريا لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
التربية والتعليم البكالوريا التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

منها إس 05 وكارديان.. سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

هاتف فيفو

بمواصفات احترافية.. فيفو تستعد لغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

طلاب

بالتعاون مع "إيتيدا".. سامسونج تواصل دعم طلاب برنامج "الابتكار"

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد