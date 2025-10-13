لسد العجز.. أوقاف كفر الشيخ تعقد مقابلات للأئمة والوعاظ المحالين للمعاش| صور

عقد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، مقابلات مع الأئمة والوعاظ المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف.

جاءت هذه المقابلات بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هذه المقابلات تهدف إلى الاستفادة من خبرات الأئمة والوعاظ المحالين للمعاش في أداء خطبة الجمعة وتقديم دروس أسبوعيًا، وذلك استمرارًا لدورهم الدعوي والإرشادي.

وأضاف: ويجري حاليًا إرسال نتائج هذه المقابلات إلى الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بديوان عام الوزارة لاعتمادها.