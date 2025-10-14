قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن تخصيص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره ويعلن موعد خروجه من المستشفى|خاص
لو عندك ضغط عالي ونظرك ضعيف.. تناول هذه المادة فورا
الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة
عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية
الغندور: معالي ما عندهوش أكل ولا فلوس للسكن.. وصبحي استضافه في منزله
فضل الوضوء قبل النوم.. 8 مكافآت ربانية لا تفوتها
بتوقيع الرئيس السيسي.. البيت الأبيض ينشر وثيقة إعلان ترامب من أجل السلام
أمير قطر: قمة شرم الشيخ خطوة نحو حل شامل للقضية الفلسطينية
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025: فرص لتوسيع أعمالك

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

لا تُزعج حبيبك، واحرص على قضاء وقت أطول معًا. حلّ مشاكلك المهنية اليوم، استغلّ ثروتك في استثمارات ذكية. توجد مشاكل صحية بسيطة.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

قد يُشكك زميل في العمل أو مسؤول كبير في التزامك، وقد تُصبح أيضًا جزءًا من سياسات المكتب. مع ذلك، عليك أن تعلم أن هذا قد يؤثر سلبًا على ملفك الشخصي. سيجد رواد الأعمال فرصًا لتوسيع أعمالهم إلى مواقع جديدة. يمكن للباحثين عن عمل حضور المقابلات بثقة لاجتيازها.. 

برج الميزان اليوم عاطفيًا

 قد تتلقى النساء العازبات عروضًا اليوم، ومن الجيد أيضًا قضاء بعض الوقت في منتجع جبلي أو على شاطئ البحر مع شريكك، حيث يمكنكما الانفتاح. تجنب الخوض في مواضيع غير سارة أثناء الحديث. كما يجب عليك الامتناع عن فرض رأيك على الحبيب. على المتزوجين الحذر من جرّ والديهم إلى الجدال أو الخلافات. 

برج الميزان اليوم صحيًا

 خذ فترات راحة قصيرة من الشاشات وتنفس بعمق لبضع دقائق. التمدد اللطيف يخفف من تصلب العضلات، إذا شعرت بانخفاض في طاقتك، فخفف التوتر بالتحدث إلى صديق أو ممارسة هواية هادئة تُشعرك بالابتسامة.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

كما أن العمل بدوام جزئي سيجلب لك راتبًا جيدًا. اليوم مناسب لشراء الأجهزة الإلكترونية. قد تُجدد منزلك اليوم أيضًا عند التعامل مع العقارات والاستثمارات، عليك التحلي بالصبر.

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الميزان وحظك اليوم

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

الحريق

دون إصابات.. السيطرة على حريق عقار شرق الإسكندرية

المتهم

حبس المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين بالقاهرة

المتهمين

تفاصيل حبس فتاة أجنبية تدير منزلها لممارسة الرذيلة بالمعادى

بالصور

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

هند عصام تكتب: الملك سمندس

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

