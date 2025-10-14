قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعلن تخصيص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره ويعلن موعد خروجه من المستشفى|خاص
لو عندك ضغط عالي ونظرك ضعيف.. تناول هذه المادة فورا
الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة
عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية
الغندور: معالي ما عندهوش أكل ولا فلوس للسكن.. وصبحي استضافه في منزله
فضل الوضوء قبل النوم.. 8 مكافآت ربانية لا تفوتها
بتوقيع الرئيس السيسي.. البيت الأبيض ينشر وثيقة إعلان ترامب من أجل السلام
أمير قطر: قمة شرم الشيخ خطوة نحو حل شامل للقضية الفلسطينية
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. عوائد مجزية

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

 ‏

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

لا تدع عواطفك تُسيطر على حياتك الشخصية والمهنية. الرخاء يُتيح لك اليوم استثمارات مالية ذكية. الصحة جيدة أيضًا.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

من الضروري الحفاظ على سعادة الحبيب. خصصا وقتًا معًا لمناقشة مستقبلكما. تجنبا العلاقات خارج إطار الزواج، وحافظا على ثقة شريككما. لا تدعي أي شيء يحدث قد يؤثر على علاقتكما الزوجية.  

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

 المشي لمسافات قصيرة في الهواء الطلق يُحسّن المزاج ويُساعد على الهضم. قلل من استخدام الشاشات بكثرة قبل النوم، ومارس خمس دقائق من التنفس الهادئ لتخفيف التوتر. النوم المريح يُساعد على التعافي ويُحسّن المزاج.

توقعات برج الحوت المهني

إذا كنت تعمل في تجارة المنسوجات أو الإلكترونيات أو السيارات، فستكون عوائدك مجزية. ستكون هناك شراكات جديدة في هذا المجال، لكن لا تثق بأحد ثقة عمياء عندما يتعلق الأمر بالثروة..

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

 تجنّب التوتر غير الضروري وركز على أولوياتك، العمل الجماعي يُحقق نتائج أفضل اليوم، لذا كن متعاونًا ومنفتحًا. إذا كنت تنتظر أخبارًا تتعلق بمشروع ما، فقد يكون التقدم أبطأ ولكنه ثابت، ثق بأن جهودك ستُكافأ قريبًا.

الحوت برج الحوت برج الحوت اليوم برج الحوت وتوقعات الأبراج الحوت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترشيحاتنا

محمود ياسين ووالدته

بعد إجرائها عملية جراحية.. محمود ياسين يطلب الدعاء لوالدته بالشفاء

إقبال كبير على تذاكر صابر الرباعي و سوما بختام مهرجان الموسيقى

إقبال كبير على تذاكر صابر الرباعي وسوما بختام مهرجان الموسيقى

فرع ثقافة الإسكندرية يقدم فعاليات متنوعة بأنحاء المحافظة

فرع ثقافة الإسكندرية يقدم فعاليات متنوعة بأنحاء المحافظة

بالصور

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد