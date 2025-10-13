قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد أن مصر صوت السلام والعقل في عالم يموج بالصراعات

قمة شرم الشيخ للسلام
قمة شرم الشيخ للسلام
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب أحمد جعفر عضو مجلس النواب، بالدور التاريخي الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل رسالة جديدة للعالم بأن مصر ستظل أرض السلام ومنطلق الحلول العاقلة للأزمات.

وقال جعفر إن استضافة مصر لهذه القمة الدولية في وقت بالغ الدقة سياسيًا وأمنيًا، تعكس ثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية، وقدرتها على جمع الفرقاء وطرح رؤية متوازنة تحفظ الحقوق وتُعلي من قيمة الإنسان.

وأضاف النائب أن الرئيس السيسي قدّم خلال القمة رؤية مصرية واضحة لإحلال السلام العادل والشامل، تقوم على وقف نزيف الدم، ورفض منطق القوة، والتمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه الرؤية تُعيد الأمل في مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.

وأشار جعفر إلى أن مصر لم تكتفِ بدور الوسيط، بل تحركت على الأرض عبر اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف، سعيًا لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ما يؤكد أن القاهرة لا تبحث عن أدوار إعلامية بل عن نتائج واقعية تحفظ كرامة الإنسان العربي.

واختتم النائب أحمد جعفر تصريحه بالتأكيد على أن التاريخ سيذكر أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقفت دائمًا إلى جانب الشعوب ورفضت سياسات الهدم والفوضى، مؤكدًا أن ما جرى في شرم الشيخ يكتب صفحة جديدة من الدبلوماسية المصرية التي تبني ولا تهدم، وتجمع ولا تفرّق

قمة شرم الشيخ قمة شرم الشيخ للسلام السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
تويوتا
لوسيد
المخرج محمد عبد العزيز
