برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد أن مصر صوت السلام والعقل في عالم يموج بالصراعات

أشاد النائب أحمد جعفر عضو مجلس النواب، بالدور التاريخي الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل رسالة جديدة للعالم بأن مصر ستظل أرض السلام ومنطلق الحلول العاقلة للأزمات.

وقال جعفر إن استضافة مصر لهذه القمة الدولية في وقت بالغ الدقة سياسيًا وأمنيًا، تعكس ثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية، وقدرتها على جمع الفرقاء وطرح رؤية متوازنة تحفظ الحقوق وتُعلي من قيمة الإنسان.

وأضاف النائب أن الرئيس السيسي قدّم خلال القمة رؤية مصرية واضحة لإحلال السلام العادل والشامل، تقوم على وقف نزيف الدم، ورفض منطق القوة، والتمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه الرؤية تُعيد الأمل في مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.

وأشار جعفر إلى أن مصر لم تكتفِ بدور الوسيط، بل تحركت على الأرض عبر اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف، سعيًا لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ما يؤكد أن القاهرة لا تبحث عن أدوار إعلامية بل عن نتائج واقعية تحفظ كرامة الإنسان العربي.

واختتم النائب أحمد جعفر تصريحه بالتأكيد على أن التاريخ سيذكر أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقفت دائمًا إلى جانب الشعوب ورفضت سياسات الهدم والفوضى، مؤكدًا أن ما جرى في شرم الشيخ يكتب صفحة جديدة من الدبلوماسية المصرية التي تبني ولا تهدم، وتجمع ولا تفرّق