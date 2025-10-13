قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
بمشاركة الرئيس السيسي و ترامب.. صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ من أفضل الأشياء اليوم
ترامب يصافح الرئيس الفلسطيني ويلتقط صورة تذكارية معه في قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكي: مصر كانت مساهمًا حقيقيًا بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
ترامب يشيد بالرئيس السيسي لانخفاض معدلات الجريمة في مصر
"الوحيد القادر على إقرار السلام".. 5 رسائل قوية من الرئيس السيسي لترامب
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مشاركة أبو مازن في قمة شرم الشيخ جاء بضغوط مصرية
ترامب: أنا والرئيس السيسي لدينا كيمياء جيدة جدا في التعامل
السيسي: كنت واثقًا أن ترامب الوحيد القادر على إنهاء الصراع في غزة وتحقيق السلام بالشرق الأوسط
اقتصاد

أخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 13-10-2025

محمد صبيح

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم  
ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات لنحو 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 47.88 جنيه للشراء و48.98 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( الشركة المصرفية العربية، الأهلي المتحد، قطر الوطني،التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، قناة السويس، فيصل الإسلامي ) ليسجل 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك، الإسكندرية، نكست، الكويت الوطني،العربي الأفريقي الدولي) لنحو 47.83 جنيه للشراء و 47.93 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(كريدى أجريكول،  أبوظبي التجاري، البركة )  لنحو  نحو 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي) نحو 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  أبوظبي الأول لنحو  47.78 جنيه للشراء و 47.88 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو  47.54 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي 
وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي لنحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي  لنحو  47.82 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع.

