قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم آمال تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على موقف مصابي الأهلي من مواجهة ايجل نوار بدوري الأبطال

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

اكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن إمام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري لن يكونوا مع الفريق في الفترة المقبلة وحتي مواجهة السوبر المصري.

 وقال الجهاز الطبي في تقريره لتوروب ان اشرف داري هو الوحيد الذي يملك فرصة ولو ضئيلة للحاق ببطولة السوبر ولكن إمام عاشور والشحات خارج الحسابات .

وأضاف الجهاز الطبي أن كريم فؤاد سيبدأ في النزول التدريجي للتدريبات الجماعية خلال اسبوع من الأن وسيكون لائق للمشاركة في المباريات عقب رحلة بوروندي.

ويخوض الفريق الأحمر تدريباته غدا باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة ايجل نوار المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور الــ32 لدوري ابطال أبطال افريقيا .

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه غدا الاربعاء قبل أن تسافر البعثة فجر الخميس الي بوروندي علي متن طائرة خاصة في بعثة يترأسها الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة الذي تنتهي مدته بنهاية الشهر الجاري ولم يترشح في التشكيل الجديد.

ويخوض الفريق مرانه الأول علي احد الملاعب الفرعية هناك قبل أن يختتم تدريبات الجمعه علي الملعب الذي يستضيف المباراة ، وتعود البعثة عقب المباراة مباشرة الي القاهرة .

ويغادر صباح اليوم المهندس سمير عدلي المدير الإداري الي بوروندي للتأكيد علي حجز فندق الإقامة والاتوبيسات التي تقل الفريق هناك وكذلك معاينة ملعب التدريب ، وكانت البعثة قد حصلت علي الجزء الأول من التطعيمات قبل الإنضمام الي المنتخبات ومهمتها الوطنية فيما ستحصل علي الجزء الثاني مساء اليوم.

النادي الأهلي الاهلي دوري ابطال أفريقيا مباارة الاهلي وايجل نوار بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

توقيع البروتوكول

رئيس محكمة النقض يتوجه لزيارة رئيس المحكمة الدستورية

توقيع البروتوكول

بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

توقيع بروتوكول التعاون

توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض

بالصور

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد