تعرف على موقف مصابي الأهلي من مواجهة ايجل نوار بدوري الأبطال

اكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن إمام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري لن يكونوا مع الفريق في الفترة المقبلة وحتي مواجهة السوبر المصري.

وقال الجهاز الطبي في تقريره لتوروب ان اشرف داري هو الوحيد الذي يملك فرصة ولو ضئيلة للحاق ببطولة السوبر ولكن إمام عاشور والشحات خارج الحسابات .

وأضاف الجهاز الطبي أن كريم فؤاد سيبدأ في النزول التدريجي للتدريبات الجماعية خلال اسبوع من الأن وسيكون لائق للمشاركة في المباريات عقب رحلة بوروندي.

ويخوض الفريق الأحمر تدريباته غدا باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة ايجل نوار المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور الــ32 لدوري ابطال أبطال افريقيا .

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه غدا الاربعاء قبل أن تسافر البعثة فجر الخميس الي بوروندي علي متن طائرة خاصة في بعثة يترأسها الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة الذي تنتهي مدته بنهاية الشهر الجاري ولم يترشح في التشكيل الجديد.

ويخوض الفريق مرانه الأول علي احد الملاعب الفرعية هناك قبل أن يختتم تدريبات الجمعه علي الملعب الذي يستضيف المباراة ، وتعود البعثة عقب المباراة مباشرة الي القاهرة .

ويغادر صباح اليوم المهندس سمير عدلي المدير الإداري الي بوروندي للتأكيد علي حجز فندق الإقامة والاتوبيسات التي تقل الفريق هناك وكذلك معاينة ملعب التدريب ، وكانت البعثة قد حصلت علي الجزء الأول من التطعيمات قبل الإنضمام الي المنتخبات ومهمتها الوطنية فيما ستحصل علي الجزء الثاني مساء اليوم.