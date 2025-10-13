قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية العراقي: قمة شرم الشيخ وضعت حدا للحرب على غزة

الدكتور فؤاد حسين
الدكتور فؤاد حسين
عادل نصار

قال الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، إنّ الشرق الأوسط عاش مشكلة كبيرة في ظل الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة، والحصار وعدم إيصال المساعدات، والصور  التي كانت تنقل عن المأساة في القطاع للعالم الخارجي، مؤكدًا، أن قمة شرم الشيخ وضعت حدا للحرب على غزة.

وأضاف "حسين"، في حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كانت هناك ردود فعل مجتمعية وسياسية، والعديد من الحكومات والمنظمات الدولية تابعت هذه المسألة بدقة".

وتابع: "مجرد طرح مسألة إيقاف الحرب على غزة وفتح الباب لإرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة أدى إلى رد فعل إيجابي وخلق حالة سلام في غزة وحالة أمان للشعب الفلسطيني وفتح الممرات والمنافذ لإيصال المساعدات".

وزير الخارجية العراقي الشرق الأوسط غزة الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

بوستر فيلم هجرة

هجرة يمثّل السعودية رسميًا في سباق الأوسكار 2026

ميادة الحناوي وشقيقها

وفاة الملحن عثمان حناوي شقيق الفنانة ميادة الحناوي

أنغام

أنغام تشيد بدور الرئيس السيسي بعد قمة شرم الشيخ

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

المزيد