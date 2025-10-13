برلمانية: قمة شرم الشيخ رسخت مكانة مصر كقوة فاعلة لصناعة السلام في العالم

أكدت النائبة إنچي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام تعد وثيقة سلام للعالم أجمع، حيث تضمنت دعوة مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانضمام لقادة العالم الداعمين للسلام، وهو ما يمثل دعوة للمجتمع الدولى بضرورة الالتفاف والتكاتف لإرساء قواعد السلام في العالم أجمع ومنع الحروب، لافتة إلى أن القمة شكلت منعطفا تاريخيا في مسار القضية الفلسطينية ويعيد الأمل لشعوب المنطقة في سلام دائم، وتتويج لنجاح كبير للدبلوماسية المصرية وللدولة المصرية في إنهاء الانقسام في المنطقة.

وأضافت “نصيف”، أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووصفه بالزعيم القوي، وكذلك بالدور المصري يعكس التقدير الدولي العميق لما حققته القاهرة من إنجاز سياسي في ظرف بالغ التعقيد، وأن العالم بات ينظر إلى مصر كدولة تمتلك الإرادة والرؤية القادرة على قيادة جهود السلام في المنطقة، موضحة أن قمة السلام مثلت تأكيد على قدرة مصر على الجمع بين الجانب الإنساني والسياسي في وقت واحد يعكس عمق رؤيتها الاستراتيجية ومسؤوليتها تجاه الأمن الإقليمي، لاسيما أن الأجهزة السيادية المصرية لعبت دور حاسم في إدارة المفاوضات وتنسيق الجهود لضمان تنفيذ البنود الإنسانية، مثل وقف العدوان وتبادل الأسرى وتدفق المساعدات للمدنيين.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما تحقق من اتفاق بوساطة مصرية وبدعم أمريكي ودولي يفتح الباب أمام مسار جديد لإعادة إعمار غزة، وتثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط، كما أن هناك إجماع عربي غير مسبوق على ضرورة إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية، وليس مجرد حلول إنسانية مؤقتة، وإعادة الإعمار، وإعادة الأسرى، وإطلاق عملية سياسية حقيقية تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتة إلى أن الدبلوماسية المصرية تميزت بالهدوء والحكمة، وعملت على مدار عامين تحت ضغوط هائلة إقليميا ودوليا.

وأوضحت النائبة إنجي نصيف، أن الجهد المصري امتداد لتحرك دبلوماسي شامل بدأ منذ الأيام الأولى للأزمة، قادته القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة كافة، مشيرة إلى أهمية الدور المحوري الذي لعبته مصر في وقف العدوان على غزة وإفشال مخططات التهجير، خاصة أن القمة جاءت لتترجم رؤية مصر الشاملة لتحقيق الاستقرار، وركزت على وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات، إلى جانب إطلاق عملية إعادة الإعمار بمشاركة دولية واسعة.