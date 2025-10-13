قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادية مصطفى: انعقاد قمة شرم الشيخ فخر لكل المصريين

نادية مصطفى
نادية مصطفى

أعربت النجمة الكبيرة نادية مصطفى عن فخرها واعتزازها بانتمائها لمصر، مؤكدة أن الوطن حمل راية السلام ودافع عن الحق بكل شرف.

ووجهت نادية مصطفى تحية تقدير وامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته الكريمة وجهوده الكبيرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس مسؤولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت أن انعقاد المؤتمر على أرض مصر وتبنيها لهذا الحدث الجلل لا يعد فقط خطوة سياسية مهمة، بل هو مدعاة لفخر كل المصريين، مؤكدة أن مصر كانت وستظل قلب الأمة النابض وحصنها المنيع في الدفاع عن الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.

نادية مصطفى قمة الشرم الشيخ نقابة الموسيقيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترشيحاتنا

التمثيل التجاري

التمثيل التجاري: تعزيز التعاون مع مجلس مقاطعة جيانجسو لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية إلى مصر

الذهب

الذهب يواصل الصعود للأسبوع التاسع مسجّلًا أعلى مستوى في تاريخه

قمة شرم الشيخ

علاء نصر الدين: قمة شرم الشيخ وزيارة ترامب تؤكدان ثقة العالم في الاقتصاد المصري

بالصور

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

​عناق الموت في "شاليه رأس سدر".. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد