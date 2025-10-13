نادية مصطفى: انعقاد قمة شرم الشيخ فخر لكل المصريين

أعربت النجمة الكبيرة نادية مصطفى عن فخرها واعتزازها بانتمائها لمصر، مؤكدة أن الوطن حمل راية السلام ودافع عن الحق بكل شرف.

ووجهت نادية مصطفى تحية تقدير وامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته الكريمة وجهوده الكبيرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس مسؤولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت أن انعقاد المؤتمر على أرض مصر وتبنيها لهذا الحدث الجلل لا يعد فقط خطوة سياسية مهمة، بل هو مدعاة لفخر كل المصريين، مؤكدة أن مصر كانت وستظل قلب الأمة النابض وحصنها المنيع في الدفاع عن الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.