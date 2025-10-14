رئيس جامعة بنها : صالون ثقافي أسبوعي لطلاب المدن الجامعية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على توفير بيئة صحية وآمنة لسكن الطلاب ، بالإضافة الى تغير الهوية البصرية لغرف السكن لتكون آكثر مثالية للطلاب.



جاء ذلك خلال ترأس رئيس جامعة بنها اجتماع المجلس التنفيذى للمدن الجامعية بالمدينة الجامعية بكفر سعد بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة، والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ومشرفي المدن الجامعية بطوخ،ومشتهر ،وشبرا ومديري ادارات المدن الجامعية.

ووجه الجيزاوى بضرورة عمل صالون ثقافي أسبوعي للطلاب بالمدن الجامعية لتعريف الطلاب بالشأن العام ، والتقرب منهم والتعرف على احتياجاتهم، مؤكدا على تعزيز دور الأخصائي الاجتماعي ، وحدة الدعم النفسي للتقرب اكثر من الطلاب ،ولترسيخ القيم لديهم والمواطنة ونشر ثقافة العمل التطوعي، والاعتماد على النفس ، والمسئولية.

وأشار إلى أن الجامعة بصدد أنشاء تطبيق إلكتروني لصندوق التكافل الطلابي يتسم بالسرية والشفافية ويقلل تدخل العنصر البشرى فيه مما يساعد على رفع الحاجز النفسى لدى الطلاب، موضحا ان رسالتنا هى تحقيق بيئة تعليمية ونفسية ، وصحية للطلاب.